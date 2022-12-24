辱罵台灣警察「菲律賓雜種」 他辯：是雜交出來的優勢群體

蔡男辱罵警察是菲律賓雜種，他辯稱是指警察智商強，是雜交出來的優勢群體，並無貶損之意，台中地院認為辯詞毫無可採，判處拘役35日。（記者張瑞楨攝）

2022/12/24 15:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕蔡姓男子於今年3月20日晚間，騎機車於中市西區違規紅燈左轉，被中市警局警察攔下開罰，警察不是菲律賓人，他卻怒罵，「你這個菲律賓的雜種」，「趕快滾回去你的祖國」，檢方偵查時，他宣稱自己「被中華民國的多數人霸凌」，雜種智商強，是「雜交出來的優勢群體」，法院審理時，他又辯稱雜種是兩個不同遺傳個體雜交的子代，都無負面之意，台中地院認為辯詞毫無可採，依侮辱公務員罪判拘役35日，可易科罰金。

判決書指出，38歲的蔡男於上述時間地點，因騎乘機車違規左轉，被中市警局一分局警察攔下開罰，他怒氣沖沖質疑，「為了這種小事情，大動干戈嗎？」、「警察沒有更重要的事情？」、「台灣有你這種警察就快滅亡了」、 「台灣有這種警察，台灣還有希望嗎？」，之後更是飆罵「你這個菲律賓的雜種，我告訴你，你趕快滾回去你的袓國」、「我整天都被別人霸凌」、「你霸凌人喔」。

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台中地檢署偵查時，他提出諸多解釋，「我要抗議中華民國的法院，還有警察局，還有學校與醫院，利用權勢霸凌政治弱勢族群」，他宣稱自己從小就被「家裡的黨國威權肢體霸凌」，「我想告訴全世界，我被中華民國的多數人霸凌」，至於雜種之說，他強調，不知警察是否菲律賓人，但他認為「雜種是雜交出來的優勢群體，並不是負面詞語，雜種的智商與適應力強」。

台中地院簡易庭不採信上述辯詞，認為蔡男輕蔑公權力的執行，無視國家法治，枉顧執法人員執勤尊嚴與辛勞，判處拘役35日，可易科罰金3萬5000元，他上訴二審。

他於台中地院審理時主張，「雜種」是指「遺傳學上兩個不同遺傳世系的個體雜交所產生的子代」，是形容警察是「南島語族血統之異族」，並無貶損警察之意。

法官卻認為，從雙方前後對話看待，蔡男並未畏懼警察，蔡男也不是表達對社會的不滿，上述辯詞是臨訟杜撰之言，毫無可採，駁回上訴，全案確定。

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