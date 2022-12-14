辱罵檢事官「神經病」無罪 法官：因故情緒失控無犯意

楊女涉辱罵檢事官「神經病」，被橋頭地院判無罪。（記者鮑建信攝）

2022/12/14 21:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕楊姓女子應訊涉嫌辱罵檢事官「神經病」等語，被橋頭地檢署依侮辱公務員罪起訴，地院以她陳述意見屢遭打斷等原因而爆粗口，主觀上沒有犯意，認定罪證不足，檢方則不服已上訴。

據了解，去年7月15日下午4點多，楊姓女子前往高雄市楠梓區右昌派出所報案，指控鄰居在上午9點多意圖開車撞他，涉嫌殺人未遂罪（業經檢方不起訴），案經楠梓分局移送高雄地檢署偵辦。

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今年3月4日中午，橋頭地檢署開庭調查，楊女出庭陳述意見，因不滿承辦檢察事務官受理方式，涉嫌辱罵：「你有神經病，你去看醫生好不好」、「胖子，你聽我講完」等言語，因而被依侮辱公務罪起訴。

承辦法官勘驗錄音內容，楊女應訊態度不佳，未能切題回答問題，但檢事官亦有反覆詢問相同問題許多遍，楊女並有反覆表達電腦螢幕跑掉、抱怨筆錄作太久、被重複的問題打斷思緒、筆錄記載內容與案情無關等，雙方均有不滿情緒。

此外，楊女曾說：「我不需要回答這些」，檢事官即回覆「那你講的為什麼我要打」，接著她又說：「你有神經病，你有去看醫生好不好，你不要影響我的思緒，行不行」等語，其目的主要應在於表達自身思緒被打斷之不滿，縱使情緒控管欠佳，用字遣詞與社交禮儀也欠妥適，造成檢察事務官不快，但主觀上沒有貶抑其人格犯意，因此判決無罪。

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