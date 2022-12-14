為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    辱罵檢事官「神經病」無罪 法官：因故情緒失控無犯意

    楊女涉辱罵檢事官「神經病」，被橋頭地院判無罪。（記者鮑建信攝）

    楊女涉辱罵檢事官「神經病」，被橋頭地院判無罪。（記者鮑建信攝）

    2022/12/14 21:54

    〔記者鮑建信／高雄報導〕楊姓女子應訊涉嫌辱罵檢事官「神經病」等語，被橋頭地檢署依侮辱公務員罪起訴，地院以她陳述意見屢遭打斷等原因而爆粗口，主觀上沒有犯意，認定罪證不足，檢方則不服已上訴。

    據了解，去年7月15日下午4點多，楊姓女子前往高雄市楠梓區右昌派出所報案，指控鄰居在上午9點多意圖開車撞他，涉嫌殺人未遂罪（業經檢方不起訴），案經楠梓分局移送高雄地檢署偵辦。

    今年3月4日中午，橋頭地檢署開庭調查，楊女出庭陳述意見，因不滿承辦檢察事務官受理方式，涉嫌辱罵：「你有神經病，你去看醫生好不好」、「胖子，你聽我講完」等言語，因而被依侮辱公務罪起訴。

    承辦法官勘驗錄音內容，楊女應訊態度不佳，未能切題回答問題，但檢事官亦有反覆詢問相同問題許多遍，楊女並有反覆表達電腦螢幕跑掉、抱怨筆錄作太久、被重複的問題打斷思緒、筆錄記載內容與案情無關等，雙方均有不滿情緒。

    此外，楊女曾說：「我不需要回答這些」，檢事官即回覆「那你講的為什麼我要打」，接著她又說：「你有神經病，你有去看醫生好不好，你不要影響我的思緒，行不行」等語，其目的主要應在於表達自身思緒被打斷之不滿，縱使情緒控管欠佳，用字遣詞與社交禮儀也欠妥適，造成檢察事務官不快，但主觀上沒有貶抑其人格犯意，因此判決無罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    便宜行事被開單！嗆警「比土匪還土匪」 堆高機司機判拘役
    2022/10/15 00:22

    便宜行事被開單！嗆警「比土匪還土匪」 堆高機司機判拘役
    叫派出所長「菜鳥」 2萬5千元飛了
    2022/10/01 08:47

    叫派出所長「菜鳥」 2萬5千元飛了

    夯到北美巡迴 詹惟中靠它越走越廣
    女警辦案遭扯髮咬傷羞辱 女嫌辯心神喪失被打臉判刑
    2022/09/28 21:58

    女警辦案遭扯髮咬傷羞辱 女嫌辯心神喪失被打臉判刑
    侮辱公務員判刑5月確定 卡神楊蕙如聲請釋憲獲准
    2022/09/27 10:51

    侮辱公務員判刑5月確定 卡神楊蕙如聲請釋憲獲准

    李毓芬發起全球女性支援活動 #EmpowerHer
    辱罵員警是「警犬」 男侮辱公務員判拘50天
    2022/08/04 17:45

    辱罵員警是「警犬」 男侮辱公務員判拘50天
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播