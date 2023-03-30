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    索300萬擺平黑白兩道 司法黃牛辯稱用「五行之術」二審加重判刑

    莊男充當司法黃牛索取活動費，二審被高雄高分院重判定讞。（記者鮑建信攝）

    莊男充當司法黃牛索取活動費，二審被高雄高分院重判定讞。（記者鮑建信攝）

    2023/03/30 08:34

    〔記者鮑建信／高雄報導〕莊姓男子涉嫌充當司法黃牛，向打民事官司朱姓女子索取300萬元「活動費」，謊稱可「擺平黑白兩道」；高等法院高雄分院認為他有詐欺前科，又否認犯行，毫無悔意，從重改判3年徒刑定讞。

    法界人士表示，2審認定被告所犯之罪，如案情與判決理由與原審相同，頂多維持刑度，從重改判的情形頗為罕見。

    判決書指出，被告莊男與朱姓女子因做生意認識，並在2020年1月間，與朱女和她胞兄等人閒聊，得知她另有民事案件在澎湖地院審理，乃謊稱有管道疏通獲勝，需活動費180萬元，並需先行簽發面額60萬元支票，等勝訴定讞後方能提示兌現。

    莊男取得3張支票後，將其中1張支票用於還債，並被債權人拿去提示兌現後，引起朱女質疑，莊於是把這筆錢歸還後，又謊稱其餘2張支票已交給負責疏通的長官，但因對方拒收以她個人名義簽發的支票，致使朱女改依公司為發票人，另簽發3張支票共60萬元。

    後來莊獲悉朱女官司勝訴後，他透過朱女胞兄轉告她，除支付約定的180萬元費用外，需再另行支付120萬元，其中60萬元作為疏通黑道人士費用，剩餘60萬元則為其個人報酬，惟因朱女發現受騙拒絕，並向高雄市調處檢舉，全案經橋頭地檢署偵辦並起訴。

    莊男辯稱，朱女請他運用「五行之術」，讓官司得以順利，方約定180萬元報酬，否認說過可以疏通法官，堅稱支票是借款。

    莊被橋頭地院依詐欺取財罪，判處有期徒刑2年4月，他上訴要求改無罪，但檢方認為太輕同樣上訴，高雄高分院經查，他有詐欺等前科，犯後猶飾詞否認，且未賠償被害人，犯罪手法惡劣，嚴重破壞法紀、戕害司法聲譽，因此加重判刑，不得上訴。

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