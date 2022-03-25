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    司法黃牛冒充律師詐騙民眾 不法所得逾千萬元

    司法黃牛冒充律師詐騙民眾，檢調前往其辦公室搜索。（記者詹士弘翻攝）

    司法黃牛冒充律師詐騙民眾，檢調前往其辦公室搜索。（記者詹士弘翻攝）

    2022/03/25 18:05

    〔記者詹士弘／雲林報導〕何姓男子在雲林縣大埤鄉設立事務所，對外自稱律師卻未具有律師資格，招攬數十件訴訟業務，每件收取3萬至50萬元不等費用，不法所得逾千萬元，雲林地檢署接獲檢舉，將何男傳喚到案，認為罪嫌重大，向雲林地方法院聲請羈押獲准。

    雲林地檢署日前接獲檢舉，指何男自102年起在雲林縣大埤鄉設立事務所，對外自稱律師，招攬訴訟業務，並多次偽變造雲林地方法院開庭通知書取信被害人，使被害人陷於錯誤，委託他辦理訴訟事件，初估違法招攬訴訟事件數十件，不法所得逾千萬元。

    檢察官葉喬鈞24日指揮法務部調查局雲林縣調查站前往何男住所、事務所等處查扣大量之訴訟資料、有關訴訟資料電磁紀錄等物，發現被害人眾多，且被告帳戶與訴訟相關之收入金額高達上千萬元，分析發現被害人間均以口耳相傳介紹律師資訊，資訊查證能力不佳，以致遭被告以假律師詐騙。

    檢方將何男傳喚到案，訊後認何男涉犯刑法第339條第1項之詐欺、律師法第127條第1項之無律師證書意圖營利辦理訴訟事件、刑法第216條、第211條之行使偽變造公文書等罪嫌重大，有事實足認有串滅證及反覆實施詐欺之虞，於同日向法院聲請羈押獲准。

    司法黃牛冒充律師詐騙民眾，不法所得逾千萬元。（記者詹士弘翻攝）

    司法黃牛冒充律師詐騙民眾，不法所得逾千萬元。（記者詹士弘翻攝）

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