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    律師向涉案移民署專勤隊員誆可買通法官 詐30萬元遭判刑

    律師誆涉案移民署專勤隊員付30萬可買通法官拚無罪或緩刑，遭士林地院判刑1年。（示意圖）

    律師誆涉案移民署專勤隊員付30萬可買通法官拚無罪或緩刑，遭士林地院判刑1年。（示意圖）

    2021/03/25 16:10

    〔記者張文川／台北報導〕66歲律師姚念林，6年前幫涉貪污罪的溫姓被告打官司，向溫誆稱熟識二審法官、常相約打麻將，可以花30萬能買通合議庭判他緩刑，溫信以為真付了30萬，不料二審仍判刑3年半，並未緩刑，才知被律師假扮司法黃牛詐騙；士林地院今依詐欺取財罪將姚念林判刑1年。可上訴。

    移民署專勤隊溫姓隊員，2013年索賄3.5萬元縱放被逮捕的逃逸外勞，被依貪污罪嫌起訴，2015年溫聘請姚念林擔任辯護律師，姚說服溫認罪爭取輕判，一審判刑3年8月，二審時姚卻向溫說，自己和二審合議庭某法官很熟，經常一起打麻將，可花30萬買通合議庭，每位法官10萬，可以拚無罪或緩刑。

    溫向哥哥借錢，交付30萬現金給姚，高院雖改判3年6月，但仍未予緩刑，姚向溫辯解，3位法官只有1位收錢，買不通。溫之後判刑定讞入監，已假釋出獄。

    士林地檢署偵辦時，姚辯稱30萬包含律師費、上訴費、律見費，但檢察官調查這些名目都已另行收費，屬重複收費，且姚對溫的說詞不符訴訟常情，認定他有意詐財，將姚起訴。

    士院審理時，姚否認詐騙30萬元，辯稱自己曾昏厥倒地腦震盪，記憶力衰退，記不清索價的詳細緣由，又辯說要提起再審，且要控告一審證人涉偽證罪，才會多收費用。

    但士院認為，再審是三審定讞後的非常救濟程序，姚向溫收取30萬時，案件還在二審階段，根本和再審無關，姚是長年執業的律師，不可能不知道；且溫男明確證稱姚說是要用於疏通法官，而控告證人偽證罪一案也有另行付費12萬。

    法院因此不採信姚的辯詞，認定有罪，痛批姚身為在野法曹，竟扮演司法黃牛角色，蔑視司法權獨立公正運作，利用當事人不了解司法實務，自我吹噓可改變判決，矇騙稱可用錢疏通法官，致溫陷於錯誤交付財物，嚴重破壞司法公正形象，重判1年，不得易科罰金。

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