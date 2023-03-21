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    中國油輪越界破壞台漁民漁具？ 澎湖海巡：外國油輪故障停泊

    澎湖漁民在七美外海發現油輪，誤以為是中國加油船，海巡隊澄清是外國油輪。（漁民提供）

    澎湖漁民在七美外海發現油輪，誤以為是中國加油船，海巡隊澄清是外國油輪。（漁民提供）

    2023/03/21 17:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖重要的漁場台灣堆海域，近來又傳出疑似中國油輪肆意入侵，並明目張膽破壞我方漁民漁具，引發討海人怒火！澎湖海巡隊表示，這是外國籍油輪，因故障泊靠在當地待援，海巡隊接獲通報後趕往查看，油輪已離開。

    澎湖漁民今日在北緯23度13分、東經119度06分，發現一艘不明國籍油輪，公然越界在七美西南17海浬處，並直接破壞我方漁民在海上佈放的網具，造成澎湖漁民網具嚴重破損，漁民苦不堪言，誤認這是中國油輪、商輪越界停泊，行徑相當囂張。

    漁民怒氣難消得表示，整個七美西南海域都是中國油輪，將防碰撞AIS關閉，藉此逃避海巡查緝。海巡署嘉義艦昨日有過去驅離，但是不見成效，船艦離去後又繼續為中國漁船補給加油。

    針對漁民的指控，澎湖海巡隊澄清不是中國籍油輪，而是其他國籍的油輪，因故障在當地漂流待援，已派出七美超前部署的PP10087巡防艇趕往現場，但油輪已不見蹤影。

    澎湖海巡隊副隊長陳富榮表示，經過海巡署超前部署及調動大型巡防艇巡弋，30海浬內都不見中國漁船的蹤跡，至於外國籍油輪停泊在12海浬外，則是等待進入雲林麥寮加油或等公司指示航行地點，海巡署已規劃淨泊專案，3月份就已驅離12艘外國油輪，驅離至24海浬外。

    不明國籍的外國油輪，肆意破壞我國漁民佈放的漁具。（漁民提供）

    不明國籍的外國油輪，肆意破壞我國漁民佈放的漁具。（漁民提供）

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