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國內史上最大宗！桃園破獲非法笑氣分裝場 16公噸可灌1.7萬支鋼瓶

桃園警環破獲國內史上最大宗笑氣分裝場，現場ISO TANK灌式貨櫃槽內笑氣容量，可分裝超過1萬7000支鋼瓶。（桃市府環保局提供）

桃園警環破獲國內史上最大宗笑氣分裝場，現場ISO TANK灌式貨櫃槽內笑氣容量，可分裝超過1萬7000支鋼瓶。（桃市府環保局提供）

2024/05/29 19:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警局刑事警察大隊、大園警分局、桃市府環保局今（29）執行笑氣查緝專案，在大園區中山南路非法鐵皮屋查獲地下笑氣分裝場，現場1座35公噸的ISO TANK灌式貨櫃槽，推估裡頭剩餘笑氣16公噸，可分裝超過1萬7000支鋼瓶，若以每支5000元計算，市值高達8500萬元，為國內破獲最大宗非法笑氣分裝場，數量之大令警、環人員訝異。

警、環人員進入分裝場時，只見28歲郭姓男子一人作業，現場除ISO TANK，另查獲158支笑氣鋼瓶及分裝器設備，部分鋼瓶已灌裝氣體，郭男坦承都是他所有，不願提供其他相關訊息，包括有無同夥、笑氣來源、如何販售等，似乎有意一肩扛下；環保局依據現場查獲數量、規模，依「毒性及關注化學物質管理法」裁處郭男最高新台幣30萬元罰鍰。

環保局人員以儀器量測ISO TANK內笑氣濃度為1000PPM以上，推估裡頭剩餘笑氣可分裝1萬7000支以上笑氣鋼瓶，若以裝滿每支5000元計算，市值高達8500萬元，警、環人員初判這批笑氣為非法輸入進口，可能假冒其他氣體闖關，將擴大追查來源及流向，並將ISO TANK、鋼瓶及分裝設備全數沒入後銷毀。

過去笑氣無法可管，經常遭到濫用，環境部化學物質管理署於2020年10月30日，公告笑氣為「關注化學物質」（指毒性化學物質以外的化學物質），也是台灣第一個列管關注化學物質，未申領相關核可文件，依毒性及關注化學物質管理法規定沒入相關物品，可處最高新台幣30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康，最高可處無期徒刑或7年以上徒刑，併科罰金最高1000萬元；濫用吸食笑氣則可依「社會秩序維護法」，裁處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下罰鍰。

環保局化學物質管理科長周孫有表示，笑氣具有短暫興奮效果，常被用於毒品替代，吸入恐導致缺氧、呼吸困難、癱瘓，有引發死亡的風險，這批笑氣一旦流入毒品市場，對民眾健康危害甚鉅。

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桃園警環破獲國內史上最大宗笑氣分裝場，現場ISO TANK灌式貨櫃槽內笑氣容量，可分裝超過1萬7000支鋼瓶。（桃市府環保局提供）

桃園警環破獲國內史上最大宗笑氣分裝場，現場ISO TANK灌式貨櫃槽內笑氣容量，可分裝超過1萬7000支鋼瓶。（桃市府環保局提供）

桃園警環破獲國內史上最大宗笑氣分裝場，現場ISO TANK灌式貨櫃槽內笑氣容量，可分裝超過1萬7000支鋼瓶。（桃市府環保局提供）

桃園警環破獲國內史上最大宗笑氣分裝場，現場ISO TANK灌式貨櫃槽內笑氣容量，可分裝超過1萬7000支鋼瓶。（桃市府環保局提供）

桃園警環破獲國內史上最大宗笑氣分裝場，現場ISO TANK灌式貨櫃槽內笑氣容量，可分裝超過1萬7000支鋼瓶。（桃市府環保局提供）

桃園警環破獲國內史上最大宗笑氣分裝場，現場ISO TANK灌式貨櫃槽內笑氣容量，可分裝超過1萬7000支鋼瓶。（桃市府環保局提供）

位於桃園市大園區的地下笑氣分裝場，查扣存放笑氣的ISO TANK、鋼瓶、分裝設備等證物。 （桃市府環保局提供）

位於桃園市大園區的地下笑氣分裝場，查扣存放笑氣的ISO TANK、鋼瓶、分裝設備等證物。 （桃市府環保局提供）

位於桃園市大園區的地下笑氣分裝場，查扣存放笑氣的ISO TANK、鋼瓶、分裝設備等證物。 （桃市府環保局提供）

位於桃園市大園區的地下笑氣分裝場，查扣存放笑氣的ISO TANK、鋼瓶、分裝設備等證物。 （桃市府環保局提供）

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