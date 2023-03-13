中國漁船頻越界 海巡署往返150浬逮4漁民非法潛水漁撈

海巡署金馬澎分署於烏坵海域查獲中國漁民穿著防寒衣，非法越界從事潛水漁撈作業。（金門海巡隊提供）

2023/03/13 22:55

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署今天表示，有鑑於近期中國漁船至烏坵海域違法越界作業猖獗，以專案調派金門海巡隊實施金門、烏坵海域威力掃蕩，9日暗夜出擊，於大坵海域取締1艘非法越界中國籍漁船，逮獲4名船員以潛水漁撈作業，撈獲10公斤蠑螺。

金門海巡隊表示，全案調查完畢後，將以涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例報海巡署裁處，船員恐將面臨30萬元以上罰款。

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金馬澎分署表示，副分署長蔡茂埕當天率艦隊分署第9（金門）海巡隊PP-10081艇執行烏坵海域掃蕩任務，結合烏坵安檢所於岸際監控，在大坵東方海域發現「秀南臨」中國籍漁船，越界從事潛水漁撈作業，海巡立刻以優勢警力實槍搭配震撼彈登檢、取締，當場查扣涉案漁船及4名中籍船員；清艙檢查未發現牛、豬肉類相關製品。

據當地漁民反映，近期確實有不少中國漁船越界，期盼政府發揮公權力；由於烏坵距金門72浬，金門海巡隊這趟任務往返也達150浬，海巡隊3月10日凌晨2點將4名中籍船員押抵金門料羅隊部，並送往金門岸巡隊留置調查，全船完成消毒作業並實施COVID-19快篩均為陰性。

金門海巡隊副隊長刁子敬說，該中國籍漁船未經許可進入烏坵海域從事漁撈作業，已明顯觸法，全案調查完畢將依法裁處。此外，海巡隊仍將不定期持續規劃擴大威力掃蕩勤務，守護包括烏坵在內等金門海域治安及漁業資源。

海巡署金馬澎分署於烏坵海域查獲中國漁船非法越界作業。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署於烏坵海域查獲中國漁民穿著厚重裝備，非法從事潛水漁撈作業。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署於烏坵海域查獲中國漁民穿著防寒衣，非法越界從事潛水漁撈作業。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署於烏坵海域查獲中國漁民穿著防寒衣，非法從事潛水漁撈作業，查獲十公斤蠑螺。（金門海巡隊提供）

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