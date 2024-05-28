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首頁　>　社會

投資1千萬出金再付保證金240萬？ 警計誘逮1車手送辦

警方逮獲鄭男送辦。（讀者提供）

警方逮獲鄭男送辦。（讀者提供）

2024/05/28 21:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕詐騙集團假投資、真詐財，以多次獲利出金取信被害人高獲利，誘騙3度投資達1千萬元，出金還要付保證金240萬，被害人才驚覺被騙，警方計誘逮獲1人依詐欺罪嫌送辦。

詐騙集團於臉書假冒股市名人，以假投資、真詐財手法，亂槍打鳥誆騙被害人高獲利，且為取信被害人，獲利出金2至3次，每次金額2至3萬元，一名被害人信以為真，3度加碼投入大量金錢，投資金額高達1000萬元。

被害人近日想取回本金，詐騙集團要求支付保證金240萬元，被害人才驚覺被騙報警，與警方將計就計，與詐騙車手約在被害人鳳山住家，當面交付保證金240萬元。

警方據報派員埋伏面交地周邊，不料詐騙集團起疑，臨時取消面交，警方不是省油的燈，早已布下天羅地網，鎖定附近1名可疑男子，將他攔下盤查身分，確認是原欲面交車手。

警方調查，鄭姓男子（55歲）無業，為假投資專員，隨身攜帶多張偽造投資公司工作證、偽造收款收據等，他在接獲上游通知取消面交時，立即將收據撕毀丟入水溝，十分狡猾。

警方查出，鄭男這次若行騙得手240萬，將可獲利5000元，警訊後將鄭男依詐欺罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，全案將擴大偵辦，持續向上溯源。

警方呼籲民眾假投資詐騙手法層出不窮，民眾投資應尋求正當管道，如有相關疑問可撥打110或165即時查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣多張偽造投資公司工作證、偽造收款收據等物。（讀者提供）

警方查扣多張偽造投資公司工作證、偽造收款收據等物。（讀者提供）

警方查扣多張偽造投資公司工作證、偽造收款收據等物。（讀者提供）

警方查扣多張偽造投資公司工作證、偽造收款收據等物。（讀者提供）

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