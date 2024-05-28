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「紙本假罰單」超商繳費流入詐團戶頭？ 警稱尚未受理類似案件

交通罰單鈞魚簡訊。（記者劉慶侯翻攝）

交通罰單鈞魚簡訊。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/28 14:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕近期網傳有民眾懷疑自己收到的交通罰單是詐騙集團所偽造，倘若拿去超商繳費，錢便會直接流進詐團戶頭。警方表示，目前國內尚未受理類似的詐騙案件，網傳偽造交通罰單的細節亦有不合理之處，包括詐騙集團偽造交通違規資料的犯罪成本，以及利用超商代收款服務實施詐騙的可行性等，民眾若對交通罰單存有疑義，可向舉發或裁決機關查證。

警方表示，過去亦曾出現詐騙集團假冒監理所，以「罰單未繳」為名義，對不特定民眾大量發送「釣魚簡訊」的案例，這類手法透過釣魚網址連結，誘騙被害人進入假的「監理服務網」，並依指示輸入個人資料及信用卡號以繳清罰款，不少被害人不慎落入陷阱導致信用卡遭到盜刷。

北市刑警大隊呼籲，若是經由「網路電信」管道，如手機簡訊、電子郵件所收到的罰單，屬假造的可能性高，可由訊息內容附帶的網址連結、用字遣詞等細節判斷是否為詐騙。

民眾之所以能在超商繳納罰款，是因為政府機關與超商簽訂代收款契約，因此詐騙集團即使偽造繳費條碼，也無法透過超商收取款項，網傳收到「實體」紙本罰單的情形，屬詐騙可能性相對較低。

此外，民眾對於透過網路、超商繳納各種費用習以為常，詐騙集團以此為基礎發展出詐騙劇本，民眾究竟應如何分辨真偽？

警方表示，首先，對於「任何」要求提供個人資料或付款的訊息皆應保持高度警惕，不論是否以「官方」名義發送者；再者，無論是網路或實體，都必須仔細閱讀繳款單的資訊，且養成向165查證的習慣，避免不必要的誤會與恐慌。

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