全國十大傑出救護技術員 許育豪從手術器械研發轉職消防員

桃市消防局興國分隊許育豪當選十大傑出救護技術員第3名。（桃園市消防局提供）

2024/05/28 22:38

〔記者李容萍／桃園報導〕113年「十大傑出救護技術員」名單出爐！桃園市消防局第二大隊興國分隊高級救護技術員許育豪參加遴選，最終脫穎而出奪下第3名殊榮。他今年35歲任職消防員屆滿4年，該分隊月平均救護量近500件，繁重的勤務非但沒有引起倦怠，反而更激發他的救護熱忱。

許育豪畢業於台灣科技大學機械工程系，原先從事手術醫療器械研發，曾在宜蘭擔任消防替代役，當時出勤許多救護勤務因此產生興趣，尚未轉職消防工作前，已經考取初級及中級救護技術員，成為正式消防員後，再進階考取高級救護技術員，並在各式各樣勤務中，累積第一線的救護經驗。

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在興國分隊服勤期間，許育豪積極執行氣管內管插管、給予急救藥物等高級心臟救命術與12導程心電圖，共有17位到院前心肺功能停止患者經急救後成功康復出院，6位急性心肌梗塞患者及時接受治療，此外在分隊推動救護團隊資源管理，使救護出勤團隊更有效率。

許育豪同時也是國內外救護競賽的常勝軍，前年他參加馬來西亞第四屆院前救護錦標賽獲得第1名佳績，去年參加亞洲急診醫學會於菲律賓舉辦ACEM EMS COMPETITION獲得第3名，評審及觀賽者對於擔任隊長的許育豪表現均印象深刻，讚譽有加；前年在馬來西亞研討會EMS SEA TRIPARTITE SYMPOSIUM口頭論文發表，全程以英文演說，去年與醫療指導醫師共同撰論文更獲刊美國急診醫學期刊AJEM，表現亮眼。

得知獲獎後，許育豪表示，雖然每天上班身體很累，但對於救護有高度熱忱就會花心思投入，藉由參與救護競賽及教學可以和學長姐及醫師們在學術領域上更加琢磨，是自我精進的最佳途徑，最終回饋給每一位患者，也是身為救護人員最大的肯定。

桃園市消防局長龔永信讚賞許育豪的用心付出與優異表現，希望第一線救護同仁以許為標竿，十大傑出救護技術員獎項由台灣急診醫學會邀集緊急醫療救護專家及消防署官方代表共同遴選，評分標準包含救護事蹟或災難處理、救護教育、品管研究、其它特殊貢獻等項目，已連續辦理逾10年，是緊急救護界中最具指標性的榮耀之一。

桃市消防局興國分隊許育豪當選十大傑出救護技術員第3名。（桃園市消防局提供）

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