中國船越界撈蠑螺 海巡逮4潛水員

海巡署金馬澎分署於烏坵海域查 獲中國漁民穿防寒衣，越界潛水 捕撈，查獲十公斤蠑螺。 （金門海巡隊提供）

2023/03/14 05:30

金門海巡掃蕩烏坵海域維護主權

〔記者吳正庭／金門報導〕近期中國漁船到金門縣烏坵海域越界捕撈猖獗，海巡署金馬澎分署調派金門海巡隊實施金門、烏坵海域威力掃蕩，九日暗夜出擊，在大坵海域取締一艘非法越界的中國籍漁船，查獲四名船員以較為罕見的潛水方式捕撈蠑螺，依違反兩岸人民關係條例裁處，船員恐面臨三十萬元以上罰款。

烏坵海域偏遠 近期每天都有中國漁船非法捕撈

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據了解，烏坵海域因地處偏遠，海巡的巡防艇較少前往巡邏，近期每天約有數艘中國漁船非法越界捕撈，因此由海巡署副分署長蔡茂埕九日率領第九（金門）海巡隊PP-10081艇，執行烏坵海域的掃蕩任務，宣誓維護我國主權。

海巡署結合烏坵安檢所先在岸際監控，在大坵東方海域發現「秀南臨」中國籍漁船，越界從事潛水漁撈，立刻以優勢警力實槍搭配震撼彈登船檢查、取締，當場查扣涉案漁船及四名中國籍船員，查獲以潛水方式撈獲的十公斤的蠑螺，清艙檢查未發現牛、豬肉類相關製品。

烏坵距離金門七十二浬，金門海巡隊這趟任務往返長達一五○浬，海巡隊三月十日凌晨二點已將四名中國籍船員押抵金門料羅隊部留置調查。

金門漁民表示，蠑螺的價格並不高，一斤約一百多元，福建沿海的漁業資源可能枯竭，中國漁民才把腦筋動到烏坵海域，烏坵海域的洋流穩定，海中生物都是迴流性，今天蠑螺、明天或許有龍蝦，烏坵海域距離中國福建省莆田很近，距離金門反而有七十二浬遠，許多中國漁民自認為這是中國的漁場，因此經常越界捕撈。

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