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5/28 大樂透頭獎1注獨得！端午加碼8人抱走百萬

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

2024/05/28 22:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月28日）開獎的第113000056期大樂透頭獎開出1注，由彰化縣和美鎮新庄里彰新路二段149號1樓「熊福氣彩券行」開出；大樂透端午加開100萬獎項則開出8組，皆為單注中獎、各得獎金100萬元。

第113000056期大樂透中獎號碼「12、17、18、21、33、37，特別號：09」，頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎摃龜；參獎共51注中獎，每注可得4萬3090元；肆獎共168注中獎，每注可得8409元；伍獎共2789注中獎，每注可得2000元；陸獎共4286注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬9496注中獎，每注可得400元；普獎共4萬6897注中獎，每注可得400元。

第113000056期49樂合彩中獎號碼為「12、17、18、21、33、37」，四合共8注中獎，每注可得20萬元；三合共120注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3419注中獎，每注可得1250元。

第113000128期今彩539中獎號碼為「16、23、29、36、39」，頭獎摃龜；貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共5409注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2408注中獎，每注可得50元。

第113000128期39樂合彩中獎號碼為「16、23、29、36、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共191注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1774注中獎，每注可得1500元。

第113000128期3星彩中獎號碼為「615」，壹獎共116注中獎，每注可得1萬元。

第113000128期4星彩中獎號碼為「8581」，壹獎共20注中獎，每注可得10萬元。

第113000056期大樂透端午加碼100組100萬獎項，總中獎注數為8注，開出8組皆為單注中獎、各得100萬元，尚餘54組未開出，將於下期（5月31日）繼續加開。

相關連結請見︰

大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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