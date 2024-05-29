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也太敬業！新聞播一半「蒼蠅飛進嘴巴」 美國女主播淡定秒生吞

美國女主播凡妮莎（Vanessa Welch）播報新聞時，疑似有隻蒼蠅掉進嘴裡，她直接淡定吞下，繼續播報。（圖擷取自@nexta_tv 社群平台「X」，本報合成）

美國女主播凡妮莎（Vanessa Welch）播報新聞時，疑似有隻蒼蠅掉進嘴裡，她直接淡定吞下，繼續播報。（圖擷取自@nexta_tv 社群平台「X」，本報合成）

2024/05/29 19:17

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女主播播報晨間新聞時，疑似有隻蒼蠅飛到她的右眼角，準備飛走時竟掉進她嘴裡，女主播為了不影響播報，淡定直接將蒼蠅吞下，繼續報導新聞。有觀眾將畫面錄下PO網，女主播的專業行為獲得無數人讚揚。

綜合外媒報導，美國《波士頓25》晨間女主播凡妮莎（Vanessa Welch）日前播報新聞時，疑似「蒼蠅」的黑色物體出現在畫面中，先是飛到她的右眼角停住，準備飛走時，似乎被凡妮莎的假睫毛拍到，掉進她的嘴裡。不過凡妮莎並沒有嚇到，而是鎮定地將蒼蠅吞進口中，繼續播報。

報導指出，凡妮莎絲毫未動搖的敬業反應，讓觀眾震驚，翻拍上傳IG等社群平台，掀起網友熱議。眾人紛紛讚賞凡妮莎高度專注力與專業精神，「這才是真正的專業素養」、「真的應該給她加薪，連眼睛都沒眨一下」、「竟然完全沒有受到影響，專業素養達到頂峰」。

另有眼尖的網友指出，掉進凡妮莎口中的惡似乎並非活體蒼蠅，而是她的假眼睫毛，「這不是假睫毛脫落了嗎？」、「那應該是她的睫毛的一部分」、「看起來更像是她戴著單獨的條狀睫毛，而其中一根在眨眼時脫落並掉進她口中」。

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