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    首頁　>　社會

    小學同學自稱檢察官 她相隔30年參加同學會竟是一場噩夢

    李姓男子自稱是高雄高分檢檢察官，騙走小學女同學69萬元。（資料照）

    李姓男子自稱是高雄高分檢檢察官，騙走小學女同學69萬元。（資料照）

    2023/03/15 10:25

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕程姓女子畢業30年後，首次參加小學同學會，席間李姓男同學自稱在高雄高分檢擔任檢察官，可以協助程女與人發生車禍糾紛，並佯稱與知名建商高層很熟，可以低價買房，陸續從程女身上騙走69萬元，雄檢偵查後依詐欺罪起訴李男。

    檢方指出，2017年間，程姓女子參加國小同學會時，與自稱在高雄高分檢擔任檢察官的李姓男同學（56歲）相談甚歡，李男得知程女先前與人發生車禍，有案件仍在訴訟中，於是佯稱自己有以利用檢察官的身分協助處理，程女相信他的說詞，陸續拿了7萬元現金給李男作為保證金。

    李男得手後食髓之味，陸續又向程女聲稱自己認識知名建商的高層，可以低價入手毛胚屋，邀程女一起投資炒房，程女再拿52萬元給李男，卻一直沒有下文；2020年12月，李男再度向程女佯稱有投資法拍屋的資金缺口，借了10萬元只還6千元利息就人間蒸發，程女才驚覺受騙上當，連忙去警局報案。

    檢方偵查時，李男否認自稱是檢察官，也沒有拿過程女的錢；但檢方傳喚當時參加同學會的其他同學作證，確認李男有當眾說自己是檢察官，且李男也曾用同樣手法騙走150萬元，被判刑1年6月，因此檢方根據相關事證，偵結依詐欺罪起訴。

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