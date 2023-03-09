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    藉人頭中古車行爽洗領贓款 1年近百人上當、海削4億

    車手假冒中古車商到銀行臨櫃提領大筆贓款。（警方提供）

    車手假冒中古車商到銀行臨櫃提領大筆贓款。（警方提供）

    2023/03/09 20:40

    〔記者許國楨／台中報導〕以江姓男子為首的收水及車手集團，與「假投資」詐團合作負責提領贓款，為了方便到銀行大額提領時不易被察覺，除以人頭開設10多家中古車行掩護，還找來小黃運將當車手掩人耳目，初估一年來就有上百人被騙，海削4億，但還是被檢警識破查獲。

    為遏止假投資詐欺案，刑事局中部打擊犯罪中心鎖定「智能化量化社區」投資網站詐欺平台重點打擊，查出以28歲、22歲的江姓及陳姓男子為首的收水及車手犯罪集團，與設在境外的「假投資詐欺話務機房」配合，再找人虛設多家中古車商人頭公司行號，作為詐騙款項終端的第三層轉帳戶。

    一旦被害人匯款到第一層人頭戶後，歹徒再層轉第二、第三層帳戶，以規避查緝，加上第三層帳戶就是江男等人以中古車公司名義開立的「企業社」、「有限公司」帳戶，車手到銀行臨櫃大額提領時，不易被行員察覺並通報警方到場阻詐，待順利提領贓款完成後，經由虛擬貨幣移轉洗錢予電信詐欺集團。

    中打大隊長廖水池今天表示，案經該大隊第六隊與台中市刑大、第一、第二、烏日、霧峰、太平、和平警分局，以及南投縣刑大、少年隊、草屯警分局等單位共組專案小組，報請台中地檢署檢察官柯學航偵辦，去年底至今年2月間陸續收網發動搜索，將江、陳及共犯車手等19人查緝到案。

    專案小組查緝時也發現，其中擔任車手的29歲陳男曾是小黃運將，被江男吸收後重操舊業，利用計程車當掩護，以中古車商名義四處到銀行提領贓款，收網當天，陳已提領了319萬元，除扶手滿滿百萬贓款外，後車廂保險箱內也有百萬贓款，十分驚人。

    而全案共查扣現金353萬餘元、汽車3輛、筆電、手機、存摺、提款卡、公司大小章、監視器等贓證物，警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署後，檢方以有其他共犯在逃，串滅證之虞為由，將江、陳等4人向法院聲押獲准。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣的贓證物。（警方提供）

    警方查扣的贓證物。（警方提供）

    警方將江嫌等人移送法辦。（警方提供）

    警方將江嫌等人移送法辦。（警方提供）

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