關最久死囚陳憶隆聲請再審請求勘驗鑑定報告 高院駁回

關最久的死囚之一、涉黃春樹命案被判死刑定讞23年仍未執行槍決的陳憶隆。（資料照）

2023/03/07 12:32

〔記者楊國文／台北報導〕台灣關最久的死囚之一、涉黃春樹命案被判死刑定讞23年仍未執行槍決的陳憶隆，因同案被告徐自強獲改判無罪定讞，陳再度聲請再審，高等法院去年底聲請再審，陳庭訊質疑徐自強鑑定報告認為黃春樹死因是遭火燒，但判他死刑卻採當年楊日松博士鑑定認定黃是遭潑灑硫酸造成，應再勘驗鑑定報告，高等法院認定陳聲請再審理由之前已提出過，「並非新事實、新證據」，不符要審要件，裁定駁回。

富商黃春樹遭擄人殺害案，黃春棋、陳憶隆是同案死囚，2000年均被最高法院判死刑定讞，均在監執行中，是目前38名死刑犯中，關最久仍未執行死刑的2名死囚。陳、黃2人因同案死囚徐自強6年前翻案成功，獲改判無罪定讞後，各自多次聲請再審，均被駁回。

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陳憶隆因去年再度聲請再審，高等法院去年12月提訊他出庭，陳憶隆主張，原審判他死刑是認為黃春樹遭潑灑酸死亡，是依據楊日松博士的鑑定報告，認定他有殺人罪行，但在徐自強的重新鑑定報告中，黃春樹卻是遭火燒，有明顯不同，他質疑「一個案件卻有不同認定、2種版本」，符合刑事訴訟法第420條第1項第2款「原判決所應是判決或鑑定或通譯已證明為虛偽者」的聲請再審要件。

此外，刑事局2009年10月7日函文指死者黃春樹並無遭硫酼腐蝕與皮膚脫落痕跡，與認定他有罪的證據不同，也是重要證據之一，請求准予啟動再審庭審理。

法官詢問陳憶隆，他主張的鑑定報告，之前已在2018年聲請再審時做為證據之一，且遭駁回，基於「一事不再理」的規定，為何又做為再審的證據？有掌握鑑定報告鑑定報告為虛偽的證據，或者有新事實、新證據？

陳憶隆答稱沒有可以做為再審的「新事實、新證據」，也無鑑定報告的證定人有做證的證據，但他仍質疑因鑑定報告的證定人有偽陳述，導致原審認定錯誤，以致他被判死刑。

不過，高檢署當庭指出，陳憶隆的相關主張，之前曾質疑過鑑定報告的正確性，聲請過再審，已被駁回，本案並無刑事訴訟法第420條第1項第2款「原判決所應是判決或鑑定或通譯已證明為虛偽者」的問題，建請高院應依刑訴法第434條「不得以同一原因聲請再審，應予駁回」規定，駁回再審聲請。

高院審理認定，陳憶隆聲請再審事由，並非新事實、新證據，因此裁定駁回再審聲請。

法務部資料指出，目前判決死刑者有38人，但都已聲請釋憲，或提起非常上訴、再審中，以致不能執行槍決。

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