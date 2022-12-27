關最久死囚聲請再審 陳憶隆疑：兩份鑑定報告不同調

關最久的死囚陳憶隆日前聲請再審，高等法院今從台北監獄台北分監提訊他出庭。（記者楊國文攝）

2022/12/27 18:42

〔記者楊國文／台北報導〕台灣關最久的死囚之一、涉黃春樹命案被判死刑定讞22年仍未執行槍決的陳憶隆，因同案被告徐自強獲改判無罪定讞，陳憶隆再度聲請再審，高等法院今開庭，陳質疑徐自強鑑定報告認為黃春樹死因是遭火燒，但判他死刑卻認定黃是遭潑灑硫酸造成，「一個案件卻有不同認定」，應准予開啟再審庭，高檢署稱，陳提出過相同主張聲請再審已遭駁回，本案應駁回。

陳憶隆庭後還押台北監獄台北分監途中，對媒體詢問「判死刑冤枉嗎？」等問題，均低頭未作答，即步上囚車。

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富商黃春樹遭擄人殺害案，黃春棋、陳憶隆是同案死囚，2000年均被最高法院判死刑定讞，均在監執行中，是目前38名死刑犯中，關最久仍未執行死刑的2名死囚。陳、黃2人因同案死囚徐自強6年前翻案成功，獲改判無罪定讞後，各自多次聲請再審，均被駁回。

陳憶隆因再度聲請再審，高等法院今下午提訊他出庭，陳憶隆主張，原審判他死刑是認為黃春樹遭潑灑硫酸死亡，認定他有殺人罪行，但在徐自強的重新鑑定報告卻是遭火燒，有明顯不同，他質疑「一個案件卻有不同認定、2種版本」，符合刑事訴訟法第420條第1項第2款「原判決所應是判決或鑑定或通譯已證明為虛偽者」的聲請再審要件，此外，刑事局2009年10月7日函文指，死者黃春樹並無遭硫酸腐蝕與皮膚脫落痕跡，與認定他有罪的證據不同，也是重要證據之一，請求准予啟動再審庭審理。

法官詢問陳憶隆，他主張的鑑定報告，之前已在2018年聲請再審時做為證據之一，且遭駁回，基於「一事不再理」的規定，為何又做為再審的證據？有掌握鑑定報告為虛偽的證據，或者有「新事實、新證據？

陳憶隆答稱，沒有可以做為再審的「新事實、新證據」，也無鑑定報告的鑑定人有做證的證據，但他仍質疑因鑑定報告的鑑定人有偽陳述，導致原審認定錯誤，以致他被判死刑。

不過，高檢署當庭指出，陳憶隆的相關主張，之前曾質疑過鑑定報告的正確性，聲請過再審，已被駁回，本案並無刑事訴訟法第420條第1項第2款「原判決所應是判決或鑑定或通譯已證明為虛偽者」的問題，建請高院應依刑訴法第434條「不得以同一原因聲請再審，應予駁回」規定，駁回再審聲請。

法務部資料指出，目前判決死刑者有38人，但都已聲請釋憲，或提起非常上訴、再審中，以致不能執行槍決。

關最久的死囚陳億隆聲請再審，高院今提訊他出庭。（記者楊國文攝）

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