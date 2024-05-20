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涉台智光收賄案 國民黨北市議員陳重文再押2個月

國民黨議員陳重文涉台智光收賄案，北院今對他裁定延押2個月。（資料照）

國民黨議員陳重文涉台智光收賄案，北院今對他裁定延押2個月。（資料照）

2024/05/20 15:27

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉收賄近千萬元，利用質詢幫警用監視器業者台灣智慧光網負責人李慶煌拉抬市府預算；由於陳首個押期將屆，台北地院今天把人從看守所提至法院，經聽取檢、辯意見後，仍對陳裁定本月5月21日起延長羈押禁見2個月。

此案源自柯文哲市府時期，柯多次於晨會上質疑前市長郝龍斌任內所簽的台智光CCTV警用監視器合約為「怪案」，導致市府被不平等合約綁住25年；北市政風處調查合約疑點期間，與廉政署同步接獲檢舉，指有北市議員護航、圖利台智光，廉政署因此發交北部地區調查組揪弊。

檢廉偵監掌握，針對警用CCTV採購案，陳重文於議會提書面質詢前後，曾與李慶煌密集聯繫；同時間，陳的家族公司營業金流也疑有異常，因此懷疑陳重文透過妻子等人協助，利用家族公司的帳面營業金流來隱匿不明財產。

但陳重文與其妻、台灣創新農業股份有限公司董事長白惠萍應訊時，均否認收賄或經手不明款項；台灣智慧光網負責人李慶煌也喊冤，辯稱沒有行賄。然陳無法交代近千萬元不明財產來源，經檢方向台北地院聲押禁見，北院原認陳無羈押必要，諭知200萬元交保，案經抗告，北院改對陳裁定羈押禁見，並由高院於3月底駁回陳的抗告確定。

由於陳重文首個押期將屆，北院今將人從看守所提至法院，經聽取檢、辯意見後，仍對陳裁定自本月5月21日起延長羈押禁見2個月。

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