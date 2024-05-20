鄰居裝攝影機對準家門口 屋主控侵害隱私敗訴

鄰居裝攝影機鏡頭對準家門口，屋主指控侵害隱私，高院判決應拆除攝影機等相關設備。（記者楊國文攝）

2024/05/20 15:34

〔記者楊國文／台北報導〕北市林姓男子3年前繼承母親生前留下的內湖某4樓房屋，發現5樓周姓屋主在4樓至5樓間轉角處、樓梯間頂端外牆各裝設A、B攝影機設施，且A攝影機對準4樓門口，侵害隱私權，還導致4樓租不出去，興訟要求拆除2處攝影機設施、賠償房租損失145萬元，但周男否認侵害隱私，並稱房屋未租出去和他無關，一審判林男全部敗訴，但高等法院改判周男應拆除所有攝影機設施。可上訴。

林男提告主張，2021年6月繼承母親生前所住北市內湖區某公寓4樓房屋，後來發現同棟5樓房屋的屋主未經所有住戶同意，在4樓至5樓轉角處裝設有A攝影機，且正對其所有的4樓房屋大門，侵害其隱私，導致無難以自住或出租，還在樓梯間最頂端外牆裝設B攝影機，因此提起妨害秘密罪告訴，並要求周男拆除A、B攝影機設施，及賠償1年多時間以來無法出租房屋的租金損失145萬元。

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周男指稱，因其5樓房屋曾遭竊，才裝設A攝影機來嚇阻宵小，但A攝影機只是虛設，沒有電源及主機，無正常運作功能，至於鏡頭僅對到林男4樓房屋門框一角；B攝影機則只是一個機殼用電線綁著，鏡頭面對1樓屋頂，未侵害林男隱私權，4樓房屋是否自住、出租等事，都和攝影機的裝設無因果關係。

士林地檢署偵查後，將林男提告周男涉妨害秘密罪部份，以不起訴處分。

士林地院民事庭審理認為，周男在4樓和5樓間裝設的攝影機，並未具備鏡頭，電線也未連結至任何電源及設備，實際上並無攝錄功能，未侵害林男隱私，也無賠償責任，判林男敗訴。

林男不服，提起上訴，周男今年2月又將攝影機的機身移除，僅剩攝影機的底座等物。高等法院審理認為，周男安裝攝影機的行為，並未取得公寓過半住戶的同意，並非合法的裝設行為，另外仍認為無賠償林男的責任，改判周男應將攝影機的底座等設備全部拆除。

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