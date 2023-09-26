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少校飛官偷拍中士女友裸照 丟官判拘役下場慘

陸軍一名飛官和同營區一名女中士交往時偷拍裸照，不但提前退伍領不到退休俸，台中地院還判執行100天拘役。（記者陳建志攝）

陸軍一名飛官和同營區一名女中士交往時偷拍裸照，不但提前退伍領不到退休俸，台中地院還判執行100天拘役。（記者陳建志攝）

2023/09/26 20:01

〔記者陳建志／台中報導〕時任陸軍航空第602旅的王姓少校飛行官，和同營區一名女中士交往時，趁機偷拍她裸照，女中士查看王男手機發現嚇得報案，警方去年7月持搜索票前往營區查扣王男手機、筆電，共發現6次偷拍，王男因此丟官提前退伍，法院審理時辯護人主張他中年失業還有房貸請求緩刑，但法官考量他侵害隱私未能和解獲原諒，依6個妨害秘密罪判他執行拘役100日，可上訴。

檢警調查，王男（39歲）原是少校飛行官，和同營區一名女中士原是男女朋友，女中士去年6月24日晚間在營區停車場查看王男手機，發現裡面竟有偷拍她的影片和照片，嚇得向警方報案，警方去年7月27日持搜索票，進入龍翔營區王男的寢室查扣手機和筆電偵辦。

檢警發現，王男從2018年7月至2022年6月，4年間在女中士住處還有台東等數家飯店，偷拍女中士的裸照等私密影片共6次，依6個無故以電磁紀錄竊錄他人身體隱私部位罪嫌起訴他

台中地院審理時，王男辯護人表示，王男為本案積極籌借新台幣50萬元想調解，且已因本案失去軍職及退休俸，中年失業喪失收入又有房貸要繳，希望能獲判緩刑。

不過法官審酌他偷拍被害人非公開活動及身體隱私部位，已侵害她的隱私權，雖尚無證據顯示有將竊錄影像散布或提供他人觀覽，且犯後坦承犯行，不過尚未能與告訴人成立調解、賠償損失並獲取告訴人原諒，為使其確實記取教訓並達成預防犯罪效果，不宜宣告緩刑，依6個妨害秘密罪各判30日至60日不等拘役，應執行拘役100日，得易科罰金，可上訴。

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