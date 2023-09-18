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趁廟會人潮亂偷拍如廁女 受害女驚呼報警逮色狼

41歲陳姓男子（中者）涉嫌在台南市區西羅殿廁所內偷拍隔壁如廁女遭發現，警方逮捕移送法辦。（圖：警方提供）

41歲陳姓男子（中者）涉嫌在台南市區西羅殿廁所內偷拍隔壁如廁女遭發現，警方逮捕移送法辦。（圖：警方提供）

2023/09/18 11:25

〔記者王俊忠／台南報導〕台南安南區1名41歲的陳姓男子，於17日偕同妻女到台南中西區西羅殿參觀慶典活動，於近午到廟方和平街廁所如廁時，發現隔壁廁所間有女子進入，竟拿手機從廁所間相連接的舊變電箱孔洞伸入偷拍，這行徑隨即被如廁女子發現、驚呼，廁所外親友衝入包圍報警逮捕這名偷拍狼。

陳男隨即被西羅殿廣場前執行交通疏導勤務員警到場帶回警所調查，並起獲查扣其涉偷拍用的手機1支，全案調查訊後依刑法妨害性隱私及不實性影像罪嫌與性騷擾防治法送辦。

位於台南中西區的西羅殿供奉廣澤尊王，每年農曆8月22日前香客絡繹不絕，經警方統計9月16日、17日兩天全國各地共有70個宮廟團體、近4000名信眾前來參香謁拜。南市警二分局連續2天從清晨7時起即規劃警力全天候在周邊重要道路口，結合廟方志工團隊一起維持秩序。

17日中午，西羅殿廁所發生偷拍案時，長樂派出所所長施明昌等員警立即趕赴現場調查，涉偷拍的陳姓男子也被員警立即帶回。

警方調查發現陳嫌是利用廁所內陳舊的變電箱相連隔壁間廁所之孔洞，並開啟手機攝影模式想偷拍隔壁女子如廁畫面，幸被害女機警發現立即驚呼制止，通報廟前維持秩序的員警逮捕陳嫌。

雖陳嫌手機內尚未發現儲存有任何不雅影片、照片，同時在員警調查後依涉嫌刑法妨害性隱私及不實性影像罪嫌與性騷擾防治法送辦陳嫌。另廁所該孔洞部分，也由警方請廟方人員儘速封閉處理，避免類似情事再發生。

被害女子如廁時發現手機伸出的孔洞處。（圖：警方提供）

被害女子如廁時發現手機伸出的孔洞處。（圖：警方提供）

台南市區近日廟會活動人潮多，轄區二分局員警動員維持交通與秩序。（圖：警方提供）

台南市區近日廟會活動人潮多，轄區二分局員警動員維持交通與秩序。（圖：警方提供）

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