偷拍正妹裙底風光 被逮宣稱「良心不安」已刪影像

王姓正妹身穿藍短裙（圖左），陳男（圖右）從後方假裝撿東西，伺機偷拍裙底。（警方提供）

2023/09/23 10:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓年輕正妹，本月13日晚間穿著短裙於北區一處路口，21歲陳姓男子假裝撿東西，伺機用手機偷拍正妹的裙底風光，正妹質問「是否在偷拍我？」陳男心虛拔腿狂奔逃跑，中市警局二分局永興派出所事後調閱監視器，依陳男徒步軌跡抓到人，卻找不到偷拍的畫面，陳男宣稱自己良心不安，受良心譴責，將偷拍影像刪除，全案於今天（23日）依刑法「妨害性隱私及不實性影像罪」函送法辦。

永興派出所調查，年約20歲的王姓正妹，當天身穿藍色的短裙，騎乘機車到北區進化北路上近梅川東路的路口（一間超商外），她彎腰整理機車置物箱，陳男鬼鬼祟祟接近，把手機放在正妹的腳旁，從下往上偷拍裙底，正妹查覺此人行徑怪異，質問「是否在偷拍我？」陳男只說一句「對不起」，立刻心虛拔腿狂奔，正妹追逐50公尺，此偷拍色狼消失在巷口。

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永興所員警從監視器的軌跡，判斷陳男逃逸路線，一路查到一棟出租套房，員警立馬到大樓查訪，眼尖發現一男子與色狼外觀特徵相符，連忙上前盤查，21歲陳男看到員警大吃一驚，嚇出一身冷汗，並心虛表示「想不到這麼快被警察找到」，他配合員警返所偵辦。

陳男雖配合偵查，但警方卻於手機內，找不到偷拍的影片或照片，陳男宣稱自己良心不安，受到良心譴責，已將偷拍影像刪除，全案依「妨害性隱私及不實性影像罪」函送法辦，二分局分局長周俊銘表示，民眾如果遇類似狀況，務必即時報案，讓員警能立即偵辦，也請大眾勇於舉發不法。

陳男被警方抓到時，宣稱自己良心不安，受良心譴責，已經把偷拍影像刪除。（記者張瑞楨翻攝）

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