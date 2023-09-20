台鐵荒唐列車長追女同事 跟蹤騷擾偷拍害列車誤點

台中地院認定蘇男觸犯跟蹤騷擾罪，判處拘役85日，可易科罰金約8萬5000元與上訴。 （記者張瑞楨攝）

2023/09/20 14:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕蘇姓男子是台鐵列車長（已調至內勤），他於去年去年6月7日起因愛慕女同事小芳持續跟蹤偷拍，質問「為什麼不跟我當朋友」、將小芳圍在角落（俗稱壁咚），甚至因騷擾小芳導致列車誤點，小芳為此崩潰哭訴「我多崩潰，多害怕」，蘇男卻說「不想要妳被別人追走」，台中地方法院認為他觸犯跟蹤騷擾防制法，判處拘役85日，可易科罰金與上訴。

判決書指出，29歲蘇男是列車長，他喜歡女同事小芳（擔任類似台鐵站務員職務，化名），但小芳多次拒絕，蘇男卻從去年6月7日起持續追求，盯梢、守候與拍照或尾隨，

請繼續往下閱讀...

包括去年6月7日，他質問小芳「為什麼不理我、不跟我當朋友？」，最誇張的是去年6月11日，他又質問小芳 「為什麼不跟我當朋友」，不斷騷擾導致列車延誤啟程而誤點。

去年7月5日，蘇男傳訊息給小芳，「我很希望至少能跟你說一聲祝妳生日快樂」，「如果有一天妳能夠原諒我，還願意再給我一次機會讓我當妳的朋友的話，希望有機會再見面時妳能夠跟我打聲招呼」，小芳卻回答「對我而言，看到這個會覺得不適，這也是騷擾」。

去年7月24日，小芳發現蘇男監視觀察她，傳訊息告訴蘇男「你經過一直看我，真的讓我覺得噁心想吐還很害怕，晚上又要吃安眠藥才能睡覺」、「從去年12月開始，我不停拒絕你還是依然這樣，我都因為你一直的跟蹤騷擾，害怕到要看精神科吃藥，你為什麼不放過我」、「我有多害怕，害怕到崩潰大哭，我已經承受這些壓力，我覺得我快承受不住了。還要在我生日騷擾我，我看到你的訊息，我多崩潰，多害怕」。

蘇男則回答，「我知道你看醫生吃藥時，我心裡也很難過」、「我看到有一個男生一直出沒在你附近，讓我很不爽。這也是為什麼，我六月會忍不住又去找你說話的原因之一」、「我不想要一直被妳討厭恐懼害怕，也不想要妳被別人追走」。

台中地院認為，警方已於去年9月14日，對蘇男跟蹤騷擾之舉，製作書面告誡交付蘇男，蘇男持續有偷拍監視等騷擾行為，觸犯蹤騷擾防制法，所為實屬不該，考量蘇男後坦承犯行，但因小芳無調解意願，雙方未能和解，據此判處拘役85日，可易科罰金約8萬5000元與上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法