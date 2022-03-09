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    關最久死囚聲請再審 陳憶隆：「為何徐自強無罪，而我有事？」

    在富商黃春樹命案被判死刑的陳憶隆（左一），是目前台灣關最久的死刑犯，死刑定讞已22年，他聲請再審主張也應判他無罪，質疑「為何徐自強沒事，而我有事？」（記者楊國文攝）

    在富商黃春樹命案被判死刑的陳憶隆（左一），是目前台灣關最久的死刑犯，死刑定讞已22年，他聲請再審主張也應判他無罪，質疑「為何徐自強沒事，而我有事？」（記者楊國文攝）

    2022/03/09 18:41

    〔記者楊國文／台北報導〕台灣關最久的死囚之一、涉黃春樹命案被判死刑定讞22年仍未執行槍決的陳憶隆，因同案被告徐自強獲改判無罪定讞，陳再度聲請再審，高等法院今開庭，陳質疑「為何徐沒事，而我有事」，且徐自強鑑定報告認為黃春樹死因是遭火燒，但判他死刑卻認定黃是遭潑灑硫酸造成，「一個案件卻有不同認定」，主張應判他無罪，高檢署則指出陳的主張，之前曾聲請再審已被駁回，本案應駁回再審聲請。

    富商黃春樹遭擄人殺害案，黃春棋、陳憶隆是同案死囚，2000年均被最高法院判死刑定讞，現仍羈押於看守所，是目前38名死刑犯中，關最久仍未執行死刑的2名死囚，2人在同案死囚徐自強6年前翻案成功，獲改判無罪定讞後，各自多次聲請再審，均被駁回。

    日前，陳憶隆又聲請再審，由於除「顯無必要」外，再審規定必須開庭聽取被告陳述，給予答辯權利，不再如以往僅以書面審即做出准許或駁回再審的裁定，高院今下午近5 時從台北監獄提解陳憶隆出庭審理。

    陳憶隆主張，原審判他死刑是認為黃春樹遭潑灑酸死亡，認定他有殺人罪行，但在徐自強的重新鑑定報告卻是遭火燒，有明顯不同，他質疑「一個案件卻有不同認定、2種版本」，足為再審的新事實，此外，刑事局2009年10月7日函文指死者黃春樹並無遭硫酼腐蝕與皮膚脫落痕跡，與認定他有罪的證據不同，此為新證據，請求再審庭判他無罪。

    陳憶隆並當庭聲請傳喚當年承辦檢察官、法醫出庭作證、勘驗目前已退休的刑事局名法醫楊日松博士在1995年10月3日在北市陽明醫院太平間解剖相驗的全程錄音錄影，及聲請傳訊陳姓男子作證，此人可以證明他在此案沒有預謀，因為當初是徐自強找他和陳男去幫忙他，質疑「為何徐沒事，而我有事」。

    不過，檢方當庭指出，陳憶隆的相關主張，之前聲請聲請過再審，已被駁回，不能當做聲請審的新事實、新證據。

    法務部資料指出，目前判決死刑者有38人，但都已聲請釋憲，或提起非常上訴、再審中，雖然不少死囚早已判決定讞多年，仍不能執行槍決。

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