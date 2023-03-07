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    首頁　>　社會

    牛排館員工首次見面 告白被拒指侵正妹判刑

    示意圖

    示意圖

    2023/03/07 06:41

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某牛排館職員阿嘉（化名）與前來店內幫忙的正妹首次見面，就因一時性衝動，尾隨她到廁所告白被拒，涉嫌親吻胸部、指侵，被高等法院高雄分院依妨害性自主罪，判處徒刑1年8月，可上訴。

    據了解，2020年10月18日，被害人小真（化名）因黃姓友人在高雄市某家牛排館當服務生，於是前往幫忙，被也是服務生阿嘉看見，因她長相甜美，外型亮麗討人喜歡，頓時萌生淫念。

    當天晚上8點39分，顧客都已離開，阿嘉見小真獨自進入廁所後，認為機不可失，尾隨進入後向她告白未果，先親吻臉頰、胸部，再強抱她至女生廁所內將門關上，涉嫌指侵得逞，並要求為其「打手槍」被拒，後因小真稱若兩人消失過久會啟人疑竇，阿嘉始開門讓她離去。

    新興分局受理小真報案後，傳喚阿嘉到案製作筆錄後，依妨害性自主罪嫌，移送高雄地檢署偵辦、起訴。

    阿嘉應訊辯稱，不知道小真有沒有拒絕，也沒有感覺她有拉開或踹他，因她講話很小聲所以聽不到，應該要講大聲一點，動作大一點踹他的下面或腳，這樣才算是拒絕，否認犯行。

    1、2審法官調查，案發後小真有將此事告訴黃姓友人和店長，黃找阿嘉詢問，阿嘉說她有說「不行」，但只講一次，因為沒有抵抗，所以他就繼續侵犯，加上有醫院診斷報告等證物，判決有罪，並審酌他為中度身心障礙者，辨識能力較常人低，判處有期徒刑1年8月。

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