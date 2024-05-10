台中狼師「無法控制自己的行為」猥褻3男童24次獲輕判免蹲苦窯

徐姓男教師猥褻3名男童共24次，台中地院輕判並宣告緩刑，讓他接受治療。（記者張瑞楨攝）

2024/05/10 09:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家幼兒園的徐姓男老師，2022年起對任教的3名男學童強制猥褻，次數高達24次，但他案發後坦承犯行，雖沒有與幼童家長和解，但台中地方法院法官認為他已悔悟，犯罪之因是「無法控制自己的行為」，治療比入獄服刑更重要，不但援用刑法的「犯罪之情狀可憫恕」減刑，輕判徒刑2年，還宣告緩刑5年，條件是接受法治教育3場次，並禁止與3位男童接觸。

判決書指出，徐姓男教師是台中市一家幼兒園的老師，他於2022年10月起，陸續對他教導的幼兒班級3位男幼童，有親吻嘴唇及臉頰、撫摸下體等猥褻行為，3位男幼童各10次、7次、7次，合計24次，經家長查覺異狀，向台中市警察局婦幼警察隊報案揭發，台中地檢署依對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪起訴，此罪本刑是3年至10年有期徒刑。

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台中地院審理時，徐男坦承犯行，他案發後離開教職，目前從事二手車買賣，法官認為他始終坦認犯行，對自身行為已表示悔悟，可見徐男誠實面對犯行，態度尚佳，確有悔悟之心，援用刑法第59條「犯罪之情狀可憫恕」減刑，判處徒刑2年。

另外，法官又認為，徐男並未獲得3名男幼童的家長（法定代理人）原諒，但幼童與家長也認為，徐男猥褻之舉，是無法控制自己的行為，希望可藉由強制就醫，或後續追蹤手段，確保他不再犯罪，徐男也強調自己案發後，已積極接受治療及心理輔導，法官認為比起入獄，他更應該接受治療，宣告緩刑5年，他在接受治療之外，還要再參加法治教育3場次，並禁止與3位男童接觸，可上訴。

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