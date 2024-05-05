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悚！德國15歲少年怕被揭「玩TikTok挑戰」 竟殘忍刺死6歲男童

一名德國15歲少年，跟一名6歲男童背著家長偷偷進行危險的TikTok挑戰，事後少年擔心被男童告發，竟因此殘忍殺對方，引發各界譁然。（圖擷取自臉書、路透資料照，本報合成）

一名德國15歲少年，跟一名6歲男童背著家長偷偷進行危險的TikTok挑戰，事後少年擔心被男童告發，竟因此殘忍殺對方，引發各界譁然。（圖擷取自臉書、路透資料照，本報合成）

2024/05/05 18:19

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由中國北京科技公司「字節跳動」（ByteDance）開發管理的短影音平台「TikTok」（抖音國際版），上市至今風靡青少年世代，同時也造成越來越多未成年用戶因其受傷，甚至死亡的事件。一名德國15歲少年，跟一名6歲男童背著家長偷偷進行危險的TikTok挑戰，事後他擔心被告發，竟因此殘忍殺害男童，引發各界譁然。

根據英媒《鏡報》報導，這起駭人聽聞的謀殺案發生在去年9月，涉案的德國15歲少年和父母友人的6歲兒子喬爾（Joel），一起偷偷進行被大量TikTok用戶跟風拍攝、極度危險的「昏迷挑戰」（Blackout Challenge）。事後這名少年擔心，年幼的喬爾會向父母揭露他們做了什麼，因此決定痛下毒手，他先是掐住喬爾的脖子直到對方失去意識，接著再反覆用刀將喬爾給活活刺死。

不僅如此，少年在殺害喬爾後，還將對方的屍體藏在家裡附近的樹籬裡，接著再裝作若無其事地回到家中。起初，少年並未承認自己的罪行，甚至還在眾人焦急不安地四處尋找喬爾時，佯裝協助尋人，直到眾人尋獲喬爾的屍體後，他才終於承認自己犯下的罪行。

報導指出，少年的律師菲茨（Sebastian Fitzer）曾以「過失殺人」的罪刑，要求法院判處少於7年的徒刑，然而德國新勃蘭登堡地區法院在聽完少年描述自己的殺人經過後，認為他雖仍是未成年，但在道德和精神上已足夠成熟，能夠理解自己的行為屬於犯罪，且其行為「殘忍而帶有偏見」，最終裁定他犯下謀殺罪，並判處他坐牢8年。

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