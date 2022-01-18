好友頭埋嬌妻雙腿間 人夫驚醒一把抓起「手指還是濕的」

黃男趁好友妻子喝醉，竟趁機指侵。（情境照）

2022/01/18 21:12

〔記者吳政峰／台北報導〕交大黃姓研究助理2020年間邀好友們來租屋處飲酒，卻趁著眾人熟睡時，把頭埋入喝醉的好友妻子雙腿間並指姦，好友聽到奇怪聲音驚醒，赫見黃男正在猥褻愛妻，當場一把抓起他的手痛斥「你在幹嘛！」黃男因手指上還有受害人的體液，罪證確鑿。高等法院考量雙方以277萬5000元和解，18日依妨害性自主罪判黃男2年徒刑、緩刑5年。

黃男邀一群好友到租屋處飲酒作樂，眾人喝茫睡在通舖上，沒想到黃男卻心懷不軌，見好友妻子頗有姿色，身材曼妙，起了色心，趁著大家受到酒精影響熟睡之際，偷偷跪爬到她身邊，掰開雙腿指姦。

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迷迷糊糊間，好友聽到異常聲音，睜開雙眼看到黃男把頭埋在嬌妻雙腿中，盯了一分鐘，驚覺不對勁，趕緊起身抓住黃男雙手質問「你在幹嘛！」、「你為什麼剛剛要這樣？」。

黃男支支吾吾，但因手上還殘留好友妻子的體液，無法狡辯，只好說「我摸她，然後她沒有…她沒有不舒服的話…」，強調喝醉酒，不知道做了甚麼事情，況且好友老婆也隨著他的撫摸而移動身體，沒有抗拒。

好友老婆心理受創，不願原諒，堅持提告。一審新竹地院痛批黃男沒有喝醉，判斷能力正常，卻趁著好友妻子喝茫時指侵，惡性不輕，判刑3年4月。

黃男先賠償了77萬5000元，未獲得被害人原諒，二審審理期間再加碼賠償200萬元，顯示道歉誠意，終於取得和解。高院因而改判黃男2年徒刑，緩刑5年，免入獄，可上訴。

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