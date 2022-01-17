油推「滑」進女子內褲指侵 推拿師判刑3年10月

魏姓推拿師替一名女子進行推拿治療時，先以手掌抓下體數次，之後又佯以要幫她「油推」，把手「滑」進她的內褲指侵得逞。（情境照）

2022/01/17 12:41

〔記者王定傳／新北報導〕2019年12月底，魏姓推拿師替一名女子進行推拿治療時，先以手掌抓下體數次，之後又佯以要幫她「油推」，把手「滑」進她的內褲指侵得逞，新北地院審理後依強制性交罪，判處魏男3年10月徒刑，可上訴。

檢警調查，2019年12月30日下午3時許，女子因下背疼痛到中醫診所就診，後來由魏男幫她進行推拿治療，怎料，魏男卻涉嫌利用推拿接觸女子身體機會，2度以手碰觸、抓握她的下體，之後又佯以幫她「油推」，把手「滑」進內褲中指侵得逞，隨後再要求女子把身體轉為正面，以按摩上半身為由，刻意以手肘碰觸胸部。

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被害者不甘受辱，除了向診所院長反應魏男「毛手毛腳」外，亦報警處理；審理時，魏男辯稱：「當時我有詢問女子可否進行油推，在按摩過程中也有詢問女子可否接受，她都回答可以，我只有幫她進行臀部推拿，未曾碰觸到下體或將手指放入下體內」等語。

合議庭認為，女子對於遭強制性交及猥褻等經過，並無前後矛盾之處，況2人案發前並不相識，難認女子有何故意設詞誣陷之動機，加上女子的驗傷證明，以及魏男曾寫陳述書提及，油壓按摩右手無名指似曾不慎勾到女子敏感部位，診所櫃檯人員亦指證，女子當時立即向院長反應此事，判定確有此事。

合議庭斥責魏男身為推拿師，竟為滿足一己私慾，利用推拿機會犯案，侵害女子的性自主權利甚鉅，並破壞女子對人的信任，對其身心造成難以抹滅的傷害，所為殊值非難，且犯後未能達成和解、取得原諒或賠償損害，判刑3年10月。

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