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    約按摩淫語女大生「不要下面那麼濕」 色房東助理指姦吃官司

    房東助理邀約一名女學生有償按摩、聊天，卻趁機脫掉對方褲子以手指侵入女大生下體，過程中無視對方抗拒仍未停手，還說「不要下面那麼濕」。（情境照）

    房東助理邀約一名女學生有償按摩、聊天，卻趁機脫掉對方褲子以手指侵入女大生下體，過程中無視對方抗拒仍未停手，還說「不要下面那麼濕」。（情境照）

    2022/03/27 18:22

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子是某學生宿舍的房東助理，負責管理該棟學生宿舍，前年間邀約一名女學生有償按摩、聊天，卻趁機脫掉對方褲子以手指侵入女大生下體，過程中無視對方抗拒仍未停手，還說「不要下面那麼濕」，女大生最後大聲尖叫、痛哭，陳才停手，也因此吃上強制性交官司。

    全案在台中地院審理時，陳男否認涉案，辯稱沒有違反女子意願，也沒有將手指插入女子下體，但合議庭根據被害人、證人證詞，且被害女大生在警詢、偵查與法院審理時，陳述詳盡，若非親身經歷，無法做出前後相符一致，沒有明顯矛盾、瑕疵之處，另根據醫院驗傷單認定陳犯行明確，依強制性交罪，判刑3年6月，可上訴。

    判決指出，陳姓男子是某學生宿舍大樓的房東助理，也是現場管理員，宿舍中有一名女大生因經濟狀況，曾以每10分鐘收取100元酬勞有償替陳按摩，前年7月23日凌晨零時許，陳以通訊軟體聯絡女大生，邀約女子到房內按摩，女子依約前往，陳以原房間空調故障，將女大生帶往另間房間。

    陳男接著坐在床沿，以示範按摩手法為由，要求女大生坐在床對面椅子上，過程中試圖脫去對方短褲、內褲，女子見狀推開陳的手，大喊「不要」，但陳仍強行脫去對方內、外褲後，以左右手指先後插入下體性侵，還向女子說「不要下面這麼濕」，女子最後放聲大叫、哭泣，陳才停手，女子返回租屋房間，以訊息通知社團助教求助，進而報警逮人。

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