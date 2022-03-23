自由日日shoot》私刑恐關／蒐證揪狼才能實現正義 遭性侵勿自責

私刑的代價

2022/03/23 05:30

〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市花樣年華女子小雅墜樓死亡後，好友指她生前遭人性侵，對此，專家強調，對於性侵害，部分民眾會指責被害人，被害人也常衍生「自責、羞愧」之心，實際上「被性侵絕對不是受害人的錯！」，另外，中市警局婦幼隊警官也呼籲，要勇於揭發、教訓惡徒，也能讓其他女性不再受害。

勵馨基金會台中分事務所副主任葉美玲指出，「被性侵絕對不是受害人的錯！」，葉美玲強調，受害人卻常把責任攬在自己身上，導致長期走不出陰霾、自認活該、宿命，尤其有處女情節、貞節情操者，自責之心可能更嚴重，她鼓勵受害者務必報警，警政系統、社工會協助被害人，另外，一一三婦幼專線、蒲公英諮詢專線也能幫助。

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中市警局婦幼隊長高嘉陽強調，被害人不用自責與畏懼，更不要想不開，迅速報警追究惡狼，才是最佳辦法，實際作法是不要急著洗澡、由警方協助就醫採證，記得保全所有證物，包括衣褲、床單、保險套、手機網路通訊紀錄等，如果懷疑被下藥，更要保留剩餘飲料或杯子等證物。

這起案件，小雅的朋友在她墜樓後動私刑教訓疑似性侵小雅的賴姓男子，高嘉陽強調，或許有立即報復的快樂感，卻有兩項嚴重後果，其一是屈打成招，可能冤枉無辜者，其二是打傷甚至打死人，得承擔嚴重刑事責任，最好辦法是協助被害人將證據提供給檢警，司法懲罰速度比較慢，卻具有最高的真實性，他提醒民眾，私刑恐須坐牢，相當不值得，倒不如協助司法，讓惡徒入獄反省。

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