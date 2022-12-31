12/31 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今晚（12月31日）開獎的第111000313期今彩539與雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/12/31 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月31日）開獎的第111000313期今彩539與雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000313期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、07、08、10、11、17、18、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共160注中獎，每注可得500元；肆獎共1593注中獎，每注可得100元。

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第111000313期今彩539中獎號碼為「01、10、15、20、26」，頭獎摃龜；貳獎共262注中獎，每注可得2萬元；參獎共8733注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8283注中獎，每注可得50元。

第111000313期39樂合彩中獎號碼為「01、10、15、20、26」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共298注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2889注中獎，每注可得1125元。

第111000313期3星彩中獎號碼為「428」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000313期4星彩中獎號碼為「2272」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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