12/29 今彩539頭獎開出3注！獎落台中、屏東

今晚（12月29日）開獎的第111000311期今彩539頭獎開出3注；第111000104期威力彩、第111000311期雙贏彩頭獎均摃龜。（擷取自「台灣彩券官網」、資料照；本報合成）

2022/12/29 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月29日）開獎的第111000311期今彩539頭獎開出3注，台中市潭子區潭陽村潭子街一段46巷2號1樓「金永鑫彩券行」開出2注、屏東縣里港鄉永春村中山路50號「錢王彩券行」開出1注；第111000104期威力彩、第111000311期雙贏彩頭獎均摃龜。

第111000104期威力彩中獎號碼為「第一區：02、19、21、28、29、35，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎共236注中獎，每注可得4000元；陸獎共1517注中獎，每注可得800元；柒獎共3061注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6796注中獎，每注可得200元；玖獎2萬1915注中獎，每注可得100元；普獎共3萬8281注中獎，每注可得100元。

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第111000104期38樂合彩中獎號碼為「02、19、21、28、29、35」，五合摃龜；四合1注中獎，可得6萬7500元；三合共49注中獎，每注可得5750元；二合共1547注中獎，每注可得750元。

第111000311期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、10、11、12、14、15、17、18、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共94注中獎，每注可得500元；肆獎共1198注中獎，每注可得100元。

第111000311期今彩539中獎號碼為「01、08、18、25、38」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共202注中獎，每注可得2萬元；參獎共6816注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7702注中獎，每注可得50元。

第111000311期39樂合彩中獎號碼為「01、08、18、25、38」，四合共23注中獎，每注可得21萬2500元；三合共536注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9470注中獎，每注可得1125元。

第111000311期3星彩中獎號碼為「941」，正彩共46注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000311期4星彩中獎號碼為「9342」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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