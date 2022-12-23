12/23 今彩539頭獎開出3注！獎落台中、雲林、花蓮

今晚（12月23日）開獎的第111200306期今彩539頭獎開出3注；111200112期大樂透、第111200306期雙贏彩頭獎摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/12/23 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月23日）開獎的第111200306期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由台中市西區中興里向上北路185號1樓「一來旺彩券行」、雲林縣北港鎮新街里華勝路311號1樓「美美彩券行」、花蓮縣鳳林鎮鳳禮里中正路二段181號「金世界彩券行」開出；111200112期大樂透、第111200306期雙贏彩頭獎摃龜。

第111200112期大樂透中獎號碼為「09、13、32、34、35、39。特別號：01。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共31注中獎，每注可得6萬395元；肆獎共61注中獎，每注可得1萬9730萬元；伍獎共1595注中獎，每注可得2000元；陸獎共2164注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3150注中獎，每注可得400元；普獎共2萬9403注中獎，每注可得400元。

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第111200112期49樂合彩中獎號碼為「09、13、32、34、35、39」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共87注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2446注中獎，每注可得1250元。

第111200306期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、06、07、08、10、12、14、15、17、19」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共109注中獎，每注可得500元；肆獎共1251注中獎，每注可得100元。

第111200306期今彩539中獎號碼為「23、27、29、30、35」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共183注中獎，每注可得2萬元；參獎共6632注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2974注中獎，每注可得50元。

第111200306期39樂合彩中獎號碼為「23、27、29、30、35」，四合5注中獎，可得21萬2500元；三合共346注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬544注中獎，每注可得1125元。

第111200306期3星彩中獎號碼為「122」，正彩共48注中獎，每注可得1萬2500元。

第111200306期4星彩中獎號碼為「1450」，正彩共49注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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