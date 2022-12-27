12/27 大樂透頭獎開出1注 1.26億獎落高雄！
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月27日）開獎的第111000113期大樂透開出1注，由高雄市仁武區仁和街103號1樓「璨富商行」開出。第111000309期今彩539、第111000309期雙贏彩，頭獎均摃龜！
第111000113期大樂透中獎號碼為「03、11、16、21、22、39，特別號：04」，頭獎1注中獎，每注可得1億2629萬0451元；貳獎摃龜；參獎共31注中獎，每注可得5萬8845元；肆獎共96注中獎，每注可得1萬2215萬元；伍獎共1761注中獎，每注可得2000元；陸獎共2687注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6064注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2409注中獎，每注可得400元。
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第111000113期49樂合彩中獎號碼為「03、11、16、21、22、39」，四合摃龜；三合共58注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2037注中獎，每注可得1250元。
第111000309期雙贏彩中獎號碼為「02、06、09、13、15、16、17、18、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共124注中獎，每注可得500元；肆獎共1811注中獎，每注可得100元。
第111000309期今彩539中獎號碼為「08、20、31、35、38」，頭獎摃龜；貳獎共196注中獎，每注可得2萬元；參獎共6378注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1283注中獎，每注可得50元。
第111000309期39樂合彩中獎號碼為「08、20、31、35、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共229注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0011注中獎，每注可得1125元。
第111000309期3星彩中獎號碼為「625」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。
第111000309期4星彩中獎號碼為「5462」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。