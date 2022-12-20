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    12/20 大樂透、今彩539、雙贏彩 頭獎全摃龜！

    12/20 大樂透、今彩539、雙贏彩 頭獎全摃龜！（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    12/20 大樂透、今彩539、雙贏彩 頭獎全摃龜！（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/12/20 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月20日）開獎的第111000111期大樂透、第111000303期今彩539、第111000303期雙贏彩，頭獎均摃龜！

    第111000111期大樂透中獎號碼為「03、04、12、16、29、32，特別號：39」，頭獎摃龜、貳獎共1注中獎，每注可得657萬8397元；參獎共37注中獎，每注可得4萬6617元；肆獎共81注中獎，每注可得1萬3689萬元；伍獎共1925注中獎，每注可得2000元；陸獎共2119注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1791注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4095注中獎，每注可得400元。

    第111000111期49樂合彩中獎號碼為「03、04、12、16、29、32」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共72注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2664注中獎，每注可得1250元。

    第111000303期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、08、10、12、17、18、19、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共113注中獎，每注可得500元；肆獎共1210注中獎，每注可得100元。

    第111000303期今彩539中獎號碼為「06、09、13、25、29」，頭獎摃龜；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共6378注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6169注中獎，每注可得50元。

    第111000303期39樂合彩中獎號碼為「06、09、13、25、29」，四合摃龜；三合共137注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6295注中獎，每注可得1125元。

    第111000303期3星彩中獎號碼為「759」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000303期4星彩中獎號碼為「6260」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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