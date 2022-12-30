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    首頁　>　社會

    爭風吃醋！苗栗銅鑼火車站前4打1 警全送辦

    苗栗縣銅鑼火車站前，於28日晚間9點多發生打架鬥毆事件。（民眾提供）

    苗栗縣銅鑼火車站前，於28日晚間9點多發生打架鬥毆事件。（民眾提供）

    2022/12/30 08:54

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼火車站前，於28日晚間9點多發生打架鬥毆事件，警方獲報啟動快打警力到場，不見人影，於周邊搜尋找到相關當事人帶回偵訊；經了解為感情糾紛引發4打1，警訊後將雙方5人依傷害、妨害秩序罪嫌送辦。

    這起鬥毆事件被附近民眾拍下上傳網路，影片中約有5、6人聚集在銅鑼火車站前，先是2人互毆，接著陸續有3人加入，其中有1人持棍棒參戰，展開混仗。

    警方表示，當晚9點36分獲報後，立即啟動快打警力抵達現場，不見人影，但於附近搜尋時，發現一輛自小客車駕駛25歲陳姓男子頭部受傷流血，上前盤查確認為鬥毆參與者，經協助陳男送醫包紮後，將陳男與搭載的3名乘客一併帶回派出所。

    經警方追查，發現陳男與認識的30歲徐姓男子，2人因感情糾紛、爭風吃醋相約在銅鑼火車站前談判，2人一言不和動手互毆，雙方均互有受傷，均無大礙。警訊後，將陳男、徐男共5人依傷害、妨害秩序罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

    苗栗警方嚴正呼籲，民眾遇有糾紛案件，應理性處理，絕不可使用暴力解決，警方也不容許任何暴力事件發生，對於暴力或其他非法方式介入，必定依法究辦。

    警方找到涉案相關當事人陳男。（警方提供）

    警方找到涉案相關當事人陳男。（警方提供）

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