黑幫土方糾紛苗栗大亂鬥 鍾東錦︰要求警察局儘速偵辦

苗栗縣銅鑼鄉昨（28）日發生暴力砸車聚眾鬥毆事件，造成8輛車砸毀4人受傷。苗栗縣長鍾東錦強調「拒絕暴力」，並對造成社會大眾恐慌，感到不好意思，會要求警察局儘速偵辦，給社會大眾一個交代。（記者彭健禮攝）

2022/12/29 11:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉昨（28）日發生暴力砸車聚眾鬥毆事件，造成8輛車砸毀4人受傷。苗栗縣警察局偵查為桃園、苗栗2地黑幫因廢棄土方傾倒糾紛，談判破裂而爆發全武行；對此，苗栗縣長鍾東錦強調「拒絕暴力」，並對造成社會大眾恐慌，感到不好意思，會要求警察局儘速偵辦，給社會大眾一個交代。

銅鑼鄉昨（28）日發生暴力砸車聚眾鬥毆事件，造成8輛車砸毀4人受傷。苗栗警方拘捕涉案20人到案，並查扣犯案用的西瓜刀、角鐵、球棒等，經調查，此案是桃園地區不良幫派組合分子曾姓男子因不滿至苗栗縣傾倒廢土遭苗栗縣不良幫派組合涂姓男子等人阻擋，28日曾男率眾分乘多輛自小客車，與涂男等人相約在案發地點談判，因談判破裂衍生暴力砸車聚眾鬥毆事件，造成8輛自小客受損，1人受傷送醫，另有3人自行就醫。

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鍾東錦今（29）日對此事件受訪表示，昨天有收到警察局的簡單報告，但沒有給他詳細資料。但他強調「我們還是要拒絕暴力」，不管是苗栗鄉親還是外地來的業者或人士，若雙方有生意上的糾紛，應該用講的，不應用鬥毆的方式，「這樣耍流氓的行為，絕對不行」，他會要求警察局趕快偵辦，把元凶找出來。

鍾東錦說，「我們不希望看到這樣的事情，我們希望的是祥和的社會」，需要將風氣導正，不要再發生這種鬥毆的事情。他也對於縣內發生此事，造成社會大眾的恐慌，感到不好意思，他會儘快要求警察局把這件事處理好，給社會大眾一個交代。

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