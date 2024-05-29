知道丟臉嗎！詐團車手被逮 見警察上銬急求饒「不要」

詐騙集團林姓車手假冒檢警詐領，遭警方揭穿後在員林火車站大廳內被逮捕，事後被警方壓制在地進行搜索。（民眾提供）

2024/05/29 05:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣警方27日接獲情資，有名林姓男子涉嫌假冒檢警，向民眾詐取30萬元，並準備從員林火車站離開，警方到場埋伏，發現林男準備前往櫃檯購票，立刻上前將他逮捕，並要他原地趴下再上銬，不過現場人潮眾多，林男在眾目睽睽下似乎也感到丟臉，趕緊求饒「不要」，最後警方將他帶到角落盤查，果然從其身上找到30萬元及其他犯罪證物，警方訊後依詐欺罪法辦。

這起逮捕過程，也被車站內不少民眾目擊並拍下，警方將一名穿著黑色衣服的年輕男子包圍後壓制，同時大聲喝令「趴下」，黑衣男眼見逃不了，只好求饒「不要趴」、「我跟你們走」等語，最後警方將黑衣男帶至車站角落，黑衣男才甘願接受被捕事實。

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現場有民眾對警方抓壞人衝突的一幕嚇一跳，但得知是逮捕詐騙集團時，又不斷稱讚，「警察好帥」，一旁也有民眾竊竊私語「是白癡嗎，當什麼車手」等語。

警方表示，27日接獲情資，有詐騙集團涉嫌假冒檢警身分，向被害民眾謊稱涉入洗錢案，讓被害人陷入恐懼，隨後派林姓車手（23歲）假冒檢警拿取被害人金融卡跟密碼詐領30萬元，警方一路埋伏，最後在員林火車站前上前逮捕，從其身上搜出假檢警證件、工作手機等證物，民眾才知受騙。

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員林警方在火車站大廳及時逮捕詐團車手，英勇緝賊過程都被民眾拍下，大讚「警察好帥」。（民眾提供）

警方從林男身上搜出30萬元贓款、假檢警證件及工作手機等證物。（警方提供）

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