中市沙鹿從事資源回收婦人被打傷 警方積極追查中

陳婦被打傷。（民眾提供）

2022/12/11 11:15

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區從事資源回的陳姓婦人，今天上午在家被打傷，就讀高三的兒子在市區獲知，立即打電話報警，並由同學的媽媽載回家將陳婦送醫，警方表示，被害人報案時地址未說清楚，警方趕到時陳婦已被送到光田醫院，警方到醫院了解，陳婦表示，是同被從事資源回收的一名婦人打傷，警方目前正積極追查中。

台中市沙鹿區陳姓婦人（50歲），疑低收入戶，從事資源回收工作，就讀高三的兒子為了大學學費，在市區的超商打工，因為下班時間較晚沒有公車可搭返家，昨晚就住宿在同學的家裡，不料，今天上午和媽媽通電話時，獲知媽媽被打傷，立即打110報案，並急著想返家，同學的媽媽楊姓婦人獲知就開車載他回沙鹿。

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結果，半小時回到家，警方尚未抵達，楊姓婦人見陳婦頭破血流，趕緊將她載往沙鹿光田醫院就醫。

沙鹿光田醫院表示，陳婦額頭、人中有撕裂傷，頭部電腦斷層掃描，沒有嚴重的出血問題，為避免腦震盪相關後遺症，建議住院觀察，目前仍在急診中。熱心民眾獲知將陳婦受傷照片等po在line群組，並質疑警方未到場。

清水分局沙鹿分駐所表示，因陳婦兒子報案時可能未說清楚住址，致員警連絡時花了一點時間，找到住處時，未見到人，警方隨後前往光田醫院了解，陳婦表示，是遭同為從事資源回收的一名婦人打傷，警方目前正調查釐清中。

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