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    首頁　>　社會

    只因不滿被叭 土公仔找黑幫砍傷喪家

    新北市殯儀館停車場驚傳砍人喋血，施姓土公仔駕車擋住車道，不滿被叭，撂來太陽會陳男及幫眾，打傷服喪中的詹姓叔姪。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市殯儀館停車場驚傳砍人喋血，施姓土公仔駕車擋住車道，不滿被叭，撂來太陽會陳男及幫眾，打傷服喪中的詹姓叔姪。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/12/29 13:55

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋殯儀館停車場驚傳砍人濺血，施姓土公仔擋住車道，僅因不滿被後方詹姓計程車叭了一聲，施嫌怒嗆對方，因擔心打不過對方，找來天道盟太陽會陳姓份子率2名幫眾到場，持刀砍殺、並以球棒打傷服喪中的詹姓叔姪，砍傷兩人手掌，連球棒都打歪，可見凶狠，全案依殺人未遂、妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。

    25歲施姓土公仔28日深夜要從殯儀館停車場離開，因繳費問題無法出場，運屍車阻擋在車道，後方51歲詹姓計程車駕駛按喇叭催促，未料引起施嫌不滿，雙方激烈口角，施嫌打電話烙來28歲天道盟份子陳男，及朱姓、陳姓幫眾。

    陳姓黑幫份子到場，與施嫌及兩名小弟共四嫌聯手持刀械、鋁棒毆打詹男及其31歲侄兒，將兩人打得全身是傷，右手臂、左大臂都遭砍傷，現場血跡斑斑，警方趕抵時，四名兇嫌已經逃離現場，警方、消防連忙協助兩名傷者送醫。

    警方調查，被害人詹姓計程車司機一家遭逢喪事，處理到28日深夜11時，詹男開車搭載侄兒要離去時，遭施男駕駛的運屍車擋住出口車道，詹男只是叭了一聲，未料引發施嫌不滿嗆聲口角，施嫌怕打不過對方兩人，打電話叫來28歲陳嫌、幫眾31歲朱男 、41歲許男前來，等同夥到場，分持刀械、球棒攻擊追打，導致詹男叔侄被砍得全身是血。

    專案小組從車號鎖定四嫌，案發後四小時逮獲主嫌施男，查獲砍人的陳嫌等四人到案，砍人的陳嫌辯稱已丟棄凶刀，毫無悔意；警詢後依殺人未遂、妨害秩序及傷害罪嫌送辦，並通報民政局，註記施男所屬的殯葬公司，警惕其暴力犯行。

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