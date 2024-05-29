中市雲梯車最高到13樓 高樓救災待強化

台中市有五部50公尺高的消防雲梯車。（市府提供）

2024/05/29 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新竹市廿六日一棟廿八樓大樓發生大火，奪走兩名消防員性命，有住戶靠民間吊車救出，民進黨市議員林德宇、曾威、何文海昨在議會詢問，中市有多少消防雲梯車？究竟可達多高？是否有與民間合作，可就近支援？要求市府一定要有預防措施，盤點既有救災資源，讓民眾安心。

消防局長孫福佑表示，台中市雲梯車共二十四部，有五部五十公尺，大概可拉升到十二至十三層樓，三十及三十二公尺有十九部；台灣消防雲梯車最高可達七十公尺， 約拉升到十六至十八層樓高，目前雙北、高雄市都有七十公尺的雲梯車，中市將於二○二六年採購一部；此外，擁有相關機具的民間企業都有造冊。

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林德宇表示，中市最高雲梯車只能達到十三樓，但中市很多大樓都超過十三樓，西屯、大里都是大樓林立，消防局有無因應之道？

林德宇並表示，新竹市這場大火火源從地下室竄出，排煙系統失靈，消防局是否對集合大樓有進行消防稽查；此外，大樓太高，雲梯車無法到達，最後靠民間吊車救下民眾，消防局有無和民間合作，是否可緊急支援？其機具安全性是否經過驗證？消防局應該盤點救災資源、定期演練。

孫福佑表示，對於高樓救災，每個月各分隊都會演練，集合住宅每年都會抽查。

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