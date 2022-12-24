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    首頁　>　社會

    大學生超商爆口角 警驚見「這支」要法辦

    李姓大學生（右）與同校不同系學生爆發口角衝突，亮出3節甩棍稱自我防衛，警方將他依社會秩序維護法裁處。（讀者提供）

    李姓大學生（右）與同校不同系學生爆發口角衝突，亮出3節甩棍稱自我防衛，警方將他依社會秩序維護法裁處。（讀者提供）

    2022/12/24 08:36

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名李姓大學宿舍樓管人員舉報王姓、張姓學生在宿舍抽菸違反規定，雙方於楠梓區一間超商爆口角，李男亮出3節甩棍稱自我防衛，警方據報到場查扣甩棍，將李男依社會秩序維護法偵辦，最重可拘留3日或裁罰3萬元。

    楠梓警分局加昌派出所12月21日凌晨接獲民眾通報，稱楠梓區大學60街與大學西路口1間超商前，有4名民眾發生口角衝突，立即啟動快打部隊趕抵現場。

    警方據報到場處理，查出李姓大學生（22歲）為附近一所大學宿舍的樓管人員，此次爭吵起因於同校2名不同系別學生王男（19歲）、張男（19歲）在宿舍抽菸，被李男舉報違反綜合大樓住宿樓管規定。

    警方調查，王、張2男疑因此不滿欲找李男理論相關規定，雙方於超商發生口角衝突，過程中李男亮出3節甩棍嚇人，聲稱是為了自我防衛，並不知道甩棍屬於警械為管制物品，所幸無人受傷。

    警方除了現場排解雙方衝突外，於李男身上查扣3節甩棍，李男一度稱合法持有甩棍，仍被警方帶回派出所偵辦，依違反社會秩序維護法移請裁處。

    警方提醒民眾勿在網路上購買來路不明的「甩棍」、「防身三截棍」等物品，依據「警察機關配備警械種類及規格表」鋼（鐵）質伸縮警棍係屬警械，民眾不可隨意持有或攜帶，違者可依社維法第63條1項8款「製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁之器械」，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，提醒民眾留意，千萬不可不慎。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    警方查扣3節甩棍。（讀者提供）

    警方查扣3節甩棍。（讀者提供）

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