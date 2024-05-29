內湖三總醫師金錢糾紛 前女友叫乾弟亮槍逼簽本票

陳姓醫師6日晚間下班步行出醫院時，蔡姓男子就開車待在醫院外守候，陳姓醫師路過時就要陳姓醫師上車談判。（記者鄭景議翻攝）

2024/05/29 21:50

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖三總急診室一名49歲的陳姓醫師，疑似在與前女友分手後引發金錢糾紛，本月6日晚上，林姓前女友要40歲的蔡姓乾弟帶人在醫院外要陳姓醫師上車談判，談判過程還一度亮出鎮暴槍要陳姓醫師簽新台幣400萬元本票，陳姓醫師堅持不從後才被放走，警方獲報後將前女友及乾弟等3人帶回，訊後依妨害自由等罪嫌將3人送辦。

警方調查，陳姓醫師6日晚間下班步行出醫院時，蔡姓男子就開車待在醫院外守候，陳姓醫師路過時就要陳姓醫師上車談判，蔡男堅持陳姓醫師積欠其林姓前女友400萬元，所以要陳簽本票償還，然而陳姓醫師表示絕無此事，所有借貸關係在分手時就已經結清。

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雙方談判越談越僵，蔡男還一度亮出鎮暴槍要陳姓醫師簽本票，但陳姓醫師仍然堅持不簽，最後蔡男無奈下在談判了10分鐘後，放陳姓醫師下車。

陳姓醫師下車後就到派出所報案，並提告妨害自由，警方將蔡男、蔡男友人及林姓前女友拘提到案，起初林女及蔡男否認討債，但蔡男友人坦承林、蔡是乾姐弟關係，此次是去替林女追討債務，警方訊後將3人依妨害自由等罪嫌送辦。

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