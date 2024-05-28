月薪8萬當詐團英文老師 他落網嘆：這團素質差、A到Z念不齊

警方破詐騙機房，陳男一併就逮。（警方提供）

2024/05/28 23:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子是某國立大學畢業高材生，英文講的超流利，卻因積欠一屁股賭債，被專鎖定海外華僑行騙的詐團吸收，負責指導旗下成員英文兼翻譯，並開出保證月薪8萬，警方日前循線查緝該詐團時，他一併就逮卻頻抱怨，「這團素質太差，A到Z都念不完，難怪賺不到太多錢」，令人傻眼。

台中市刑大偵七隊與打詐中心去年獲報，有1詐欺機房在台中地區流竄運作，經查，該機房由38歲黃男當金主出資成立，吸收35歲謝女負責機房管理，鎖定住在美國、加拿大等海外地區華僑，假冒電信公司人員，誆稱門號遭人冒名申辦涉及刑事案件，將協助被害人向中國公安局報案。

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接著再轉由二線假冒中國公安人員，向被害人誆稱涉嫌洗錢刑事案件須凍結資產，並將金錢匯至指定帳戶內監管遂行詐欺犯行，但問題是，這些華僑有些還會說中文，有些則是長年習慣說英文，中文說的不輪轉，行騙過程中常因語言卡卡而功虧一簣，謝女為此找來某國立大學財經相關科系畢業的33歲陳男，負責英文教學及翻譯交談。

而當時在外欠了一堆賭債的陳男，聽到謝女開出保證月薪8萬，還可以按被害人匯款金額抽成的優渥條件，雙方一拍即合，由陳男將教戰守則對話，以英文錄製到手機或錄音筆，再交由成員惡補學習，有時甚至在最後關頭，陳男也得親上線，以流利英文應對被害人各種隨機疑問騙取匯款。

案經警方報請檢方指揮偵辦，陸續執行3波搜索行動，攻堅破門當下，除蒐證到陳男將手機朝大樓外丟棄，企圖滅證的畫面外，也發現成員正在惡補英文，除黃姓金主、謝女及成員外，也一併被查緝到案的陳男卻突然搖頭嘆息說，「沒見過英文水準這麼破的，就屬這團素質最差，連A到Z都念不齊」，令人傻眼。

警方根據查扣的手機、筆記型電腦等證物清查，發現陳男疑還與其他詐團機房合作，擔任空中英文老師的角色，全案經移送台中地檢署偵辦起訴，台中地院審理後，法官認陳男與其他共犯從事詐騙海外華人，不僅危害社會治安非輕，亦損害我國國際形象至鉅，近日判陳男有期徒刑3年。

警方攻堅當下，陳男將手機往外丟企圖滅證。（警方提供）

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