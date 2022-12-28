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    首頁　>　社會

    當警察第1天就立功！ 阻詐1050萬

    銀行行員察覺有異通報警方。（警方提供）

    銀行行員察覺有異通報警方。（警方提供）

    2022/12/28 18:34

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局警員蔡承恩，本月21日才正式派任，算是標準的菜鳥警察，當天即接獲銀行通報趕往，阻詐折合台幣高達1050萬的美金35萬元假投資詐騙案，同仁說，由於蔡員父母都在警界服務，且表現都相當優異，蔡員頗有傳承父母衣缽的味道，相當有意義。

    台中市第五分局北屯派出所當天接獲轄內銀行通報有民眾疑遇詐，巡邏中員警蔡承恩與郭沛侖立即趕赴了解，經查係楊姓婦人要臨櫃匯款美金35萬元，但因匯款金額龐大且非楊婦名下的國外帳戶，行員察覺異才通報警方協助。

    經了解，楊婦日前經多年好友從中介紹，認識一名自稱操盤手之老師，經由該名操盤手推薦，欲投資國外股權，楊婦不疑一次便打算投進美金35萬元，警方與銀行一同苦口婆心地向楊婦分析詐騙集團行為模式，並再三強調該國外帳戶非登記楊婦之名，若匯錢過去恐血本無歸。

    楊婦發覺受騙趕緊打消匯款念頭，成功攔阻詐騙新台幣約1050萬元，保住其財產安全；特別的是，21歲蔡員今年10月甫自警專畢業，經過兩個月的實務訓練期滿，當天才派代成為新進員警，這樣的阻詐經驗也成為正式警察的第一次，讓他印象深刻，表示從警之路還很長，保持初心很重要。

    第五分局提醒民眾，詐騙方式無奇不有，民眾在面對網路交友訊息，應秉持謹慎查證是否正當，如有任何疑惑皆可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查證，以維護自身財產安全，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    第五分局警員蔡承恩（右一），正式派任當天即聯手行員阻詐1050萬。（警方提供）

    第五分局警員蔡承恩（右一），正式派任當天即聯手行員阻詐1050萬。（警方提供）

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