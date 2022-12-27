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    超貴保險套！軍人網路下單個資疑外洩 慘遭詐36萬

    超貴保險套！現役軍人網購保險套個資疑外慘遭詐36萬元，高市刑大宣布破案，逮捕10人。（民眾提供）

    超貴保險套！現役軍人網購保險套個資疑外慘遭詐36萬元，高市刑大宣布破案，逮捕10人。（民眾提供）

    2022/12/27 18:13

    〔記者黃良傑／高雄報導〕一名現役軍人於某知名保險套購物APP平台下單，不久接獲詐騙電話稱作業疏忽，重複下單、扣款，要求該名軍人前往ATM解除，被慘騙36萬元，高市刑大組成專案，鎖定王姓、林姓等主嫌，一舉逮獲車手、水房共10嫌，還包括1名女車手頭，清查出22名被害人，除了現役軍人，還有女護理師、女大生也被騙。

    被害人因確實曾在這些購物平台或APP下單，再接到「解除分期付款」或「高級會員」的通知，進而受騙失金，故高度懷疑個資遭外洩，檢方不排除分案調查。

    據了解，該名現役軍人下載某知名保險套APP，再上網購買保險套，不久接到自稱客服人員電話，誆稱因作業疏失重複訂單和扣款，除表示歉意也請他到ATM，依其指示操作，以解除重複扣款問題，現役軍人不疑有他，結果慘遭詐騙36萬元。

    此外，還有一名21歲徐姓女大生上網買500元拼圖，之後接到詐騙集團電話，指電腦誤將她列入「高級會員」名單，每月需多繳8千元會費，引導她到ATM前操作更改，反被騙9萬9千餘元；還有一名女護士網路購物後，接到詐騙電話稱誤將其身分設為「批發商」，騙她到ATM更改名稱。

    高市刑大組成專案小組，統計發現「解除分期付款」詐騙案件為高發性詐騙手法第2名，警方日前調閱相關金流，過濾監視器循線偵辦，掌握集團成員先後於高市大社、鳳山、楠梓區、拘提女車頭葉姓女嫌（26歲）、林男（26歲）、陳男（29歲）到案。並循線破獲以王男（32歲）及林男（26歲）為首的詐欺集團共10人。

    據調查，該集團分工細密，集團成員分別由葉姓犯嫌（26歲）擔任車手頭，指揮旗下車手蘇男等3人提領詐騙款項，並將所提領贓款分層交由收水陳男等2人，並由范姓少年負責提供工作手機，專門詐騙國人，共計已有22名被害人受騙，全案移送核工偵辦。

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