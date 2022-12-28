61歲男陷入網戀開戶辦卡 警識破假公文戳破騙局

警方告訴羅男是詐騙手法，他才恍然大悟，原來是一場騙局。（讀者提供）

2022/12/28 09:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄羅姓工人在網路認識一名女網友，女方自稱是馬來西亞營造商，羅男為愛沖昏頭，一度匯款3至4萬元取悅對方，女網友近來又亮出馬來西亞外交部勞動契約許可書，誆騙以6萬元薪資聘請羅男到馬來西亞工作，意圖騙取羅男帳戶及信用卡，不過警方識破假公文阻詐，羅男才恍然大悟，原來是一場騙局。

警方表示，羅姓工人（61歲）23日到楠梓區一間銀行開戶並申辦信用卡，他稱辦完這些手續後，就要飛往馬來西亞工作，行員認為情節太詭異，向楠梓警分局右昌所報案。

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警方據報到場處理，羅男稱網路認識一名年輕女網友，2人未曾謀面，但在女網友溫柔攻勢下，2人以老公、老婆相稱，他更為了取悅對方，匯款價值3至4萬元的超商遊戲點數給對方。

警方調查，對方自稱在馬來西亞從事工程包攬工作，還亮出馬來西亞外交部勞動契約許可書假公文，要以6萬元薪資聘請羅男到馬來西亞工作，還要羅男開戶並申辦信用卡，疑似要作為人頭帳戶及盜刷信用卡。

不過警方識破馬來西亞外交部勞動契約許可書是假公文，戳破女網友謊言，告訴羅男這是常見詐騙手法，要求羅男停止匯款，切勿提供帳戶及信用卡給對方，並保持清醒不要受騙，避免前往國外置身險境。

警方識破假公文阻詐，羅男才恍然大悟，原來是一場騙局。（讀者提供）

羅男與女網友以老公、老婆互稱。（讀者提供）

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