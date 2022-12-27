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    用吳淡如當幌子 詐團誘投資騙走家庭主婦300萬

    詐騙集團利用吳淡如當幌子行騙。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團利用吳淡如當幌子行騙。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/27 18:29

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市士林區一名張姓婦人，某次在網路上見到投資介紹訊息，她好奇點選，輾轉認識一名自稱是投顧專家周老師，對方不僅向她介紹投資方式，還謊稱名人吳淡如也有跟他們合作。張不察，先牛刀小試匯出4千元發現獲利，她於是又再加碼投資先後匯出300多萬元；直到張的家人察覺此事，要她先領回部分獲利，想不到周老師自此消失不見，她才發現上當去報警。

    北市警士林分局今天公布張婦遭遇詐騙的手法，也再次呼籲民眾，詐騙集團常以高額報酬、低風險吸引民眾上當，民眾遇到類似狀況，可撥打165專線進行查詢。現今詐騙集團犯罪手法不斷翻新，網路投資隱密性高，常以假冒名人、專家誘騙大眾，民眾切勿有快速致富投機心態，應提高警覺。

    警方調查，張姓婦人今年10月間在網路上看到投資訊息，輾轉認識一名投顧專家周老師，對方每天向她介紹投資股票的方式，還聲稱他們的投資公司成立了投資平台，連名人吳淡如也是合作對象，要張加入投資。

    張沒發現這個投資平台是詐騙集團所設立，依對方所說加入，起千還牛刀小試匯了4、5千元嘗試；詐騙集團起先故意讓張獲利，再告訴她如果加碼投資可以賺更多錢。

    張信以為真，從今年11月至12月中旬，先後匯出10筆款項共300多萬元，直到近來張的家人發現此事，擔心有詐，於事要張先領回部分獲利。不過，張起先向周老師表明要領回獲利時，對方就謊稱還沒到停利點、此時領回要繳保證金等理由，但張堅持領回，沒想到對方自此失聯、該投資平台也無法登入，張這才發現上當、氣得報警。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團利用吳淡如當幌子行騙。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團利用吳淡如當幌子行騙。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布詐騙手法。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布詐騙手法。（記者王冠仁翻攝）

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